菁英盃　愉園鬥冠忠南區搶Ｗ兼搶分

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周三（11日）晚上8時正於旺角大球場，上演「菁英盃」B組賽事，由愉園迎戰冠忠南區。愉園上仗不敵東方龍獅，開季連勝記錄中斷，球員士氣受影響；至於冠忠南區上仗亦同樣被晉峰逼和，痛失2分。兩隊賽前只相差2分下，今仗為爭取出線，必定全力爭勝，雙方希望盡快重拾勝利之門下，勢牽起一番龍爭虎鬥。（東網on.cc周三８時起直播）

愉園上仗以2球不敵東方龍獅，新球季首次落敗，主教練鮑家耀坦言球隊表現未如理想，主要是因為賽程太密，令陣容太大變化，球員一時未能適應。接下來面對冠忠南區，「鮑sir」豪言目標是全取3分，務求盡快取得出線主導，希望球隊可以盯緊對方主力佐佐木周，以及做好死球防守。

新外援羅拔奧度上仗首次正選披甲，「鮑sir」認為這名尼日利亞前鋒有更大進步空間：「可以接受，但佢始終有速度同力量，除咗淨係向前走之外，希望佢之後可以多啲回後拎波，令對手更難守佢。」「鮑sir」表示羅拔奧度狀態不俗，今仗有望繼續上陣，惟另一名外援艾迪比帝則仍未完全恢復。另外愉園需要在8日內征戰3場，預計今仗亦會進行部分輪換。

小將黃浩然今季「菁英盃」失落主力位置，上仗重返正選名單，他坦言相當開心：「始終上季復賽個陣有好多機會，所以自己都一直保持樂觀，知道唔可以放棄，因為機會唔知幾時出現，必須好好把握。」另外他亦滿意自己上仗表現，認為即使面對東方龍獅主力前鋒盧卡斯，仍然未有太大輸蝕，自覺場上表現愈踢愈放鬆。

至於冠忠南區上仗被晉峰逼和1比1，三戰後得4分，暫時排名小組第3，落後今場對手愉園2分。上場戰罷不夠一周，冠忠南區就要硬撼「快活谷」，面對密集賽程，主教練列文明言會對球隊陣容進行輪換：「我對每位球員都充滿信心，無論係有份或冇份踢嘅球員，都會清楚背後原因，佢哋願意為球隊付出。」上任主教練後，依然不時親身落場應戰的列文，上仗面對晉峰一役，首次身穿教練裝在場邊督戰全場比賽，他坦言過程令他更易看清場上形勢的同時，亦解釋自己未有出場的原因：「面對晉峰一仗自己冇踢，都係想畀兩位年輕球員機會登場。」

其中剛剛升上一隊的前U18小將林智豐，直言上仗得到「地標戰」機會是個驚喜：「由註冊到上場比賽，都係啱啱好一個禮拜時間，第一次坐喺後備席就有機會出場，真係冇預計到。」他坦言頂級賽事作賽，無論在速度或對抗性，都和以前在青年軍比賽有很大分別，需要更加專注，今屆他希望自己能靠取得助攻及入球，嘗試在一隊站穩陣腳。

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