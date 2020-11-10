紀律差狀態曳　蘇帥般費聯手管教格連活特

英國傳媒報道，曼聯正在向隊中超新星格連活特施予嚴格管教，領隊蘇斯克查及主力般奴費南迪斯都有參與，包括在操練中提點及限制場外生活，甚至與英格蘭主帥修夫基達成共識暫時不予徵召，務求將格連活特拉回正途。

格連活特延續上季好表現，今季8仗交出2入球1助攻，然而這位19歲新星場外生活出問題，操練態度亦惡劣，9月初首次入選英格蘭作客冰島期間，曾與曼城中場菲爾科頓帶女返酒店，結果被踢出國家隊，《The Athletic》報道，蘇斯克查與修夫基達成共識，今期國際賽不予徵召，讓格連活特留在曼聯練波，好好調教。

英國《每日郵報》報道，曼聯上仗3比1擊敗愛華頓一仗，格連活特未有上陣，原因是上周五一課操練中，格連活特與般奴費南迪斯發生口角，報道指當時般費傳送，格連活特沒有追波，般費向格連活特作出指導，該小將不服駁嘴。

《鏡報》亦指出，格連活特場外生活多姿多采，在操練場上經常昏昏欲睡，狀態下滑，曼聯將進行嚴格管制，並暫停與該新星續約談判，反映問題相當嚴重。