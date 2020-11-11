甸恩軒達臣投降　曼聯1月再外借

曼聯今夏回收英格蘭國腳門將甸恩軒達臣，原本打算佢可以挑戰迪基亞個正選位置，不過呢位23歲門將開季到依家長坐冷板，只係踢過3場盃賽表現一般。據《ESPN》報道，曼聯已準備改變計劃，1月份會再次將甸恩軒達臣外借，目的地好可能係上季效力嘅錫菲聯，而阿根廷門將羅美路就有望「解凍」回復後備位置。

依家隨英格蘭備戰嘅甸恩軒達臣，喺國家隊排名位於比克福特同尼克普比之後，最大原因就係冇上陣機會，為保住明年歐國盃決賽周大軍位置，甸恩軒達臣亦非常樂意離隊。博彩公司Betfair開出賠率顯示，錫菲聯係甸恩軒達臣外借球會大熱(3.1倍)，西布朗(6倍)同紐卡素(8.5倍)就係次熱同第3熱門。

曼聯決定將甸恩軒達臣再次外借，亦會影響到其他球員嘅前途，上半季被踢出英超名單嘅阿根廷門將羅美路，將會被留用至季尾約滿，重新擔任曼聯2號龍門。甸恩軒達臣上季效力錫菲聯表現出色，全季13次保持清白之身，佢今個夏天亦同曼聯續約5年，意味呢位曼聯年輕門將未來仍然會喺「紅魔鬼」。