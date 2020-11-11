阿仙奴吉祥物復工　奧斯爾係咪科水？

由於疫情問題令球迷冇得入場，阿仙奴早前將扮演吉祥物Gunnersaurus嘅演員Jerry Quy炒魷，引發一場公關災難。經過1個幾月之後，阿仙奴周三(11號)宣布被戲稱為「清潔龍」嘅Gunnersaurus正式回歸，曾承諾會自己出糧畀「清潔龍」嘅德國中場奧斯爾，據報亦唔需要「科水」。

阿仙奴官方聲明話：「我哋一直表示Gunnersaurus係球會重要部份，亦深受全球球迷歡迎，球會從未打安排佢離開，只係因應疫情問題，令Gunnersaurus喺公眾面前出現嘅機會大減。」對於Gunnersaurus重返酋長球場消息，奧斯爾亦有喺社交網畀Like歡迎。

過去27年，「清潔龍」都係由Jerry Quy扮演，消息指依家吉祥物演員會由一個團隊出任，Jerry Quy已獲邀請加入團隊，但佢暫時仍未答應。英國《每日郵報》指Gunnersaurus回歸同奧斯爾無關，而且奧斯爾只係表示出糧畀Jerry Quy，所以呢位德國球星暫時唔需要畀錢。