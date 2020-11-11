二打六變神射手　鄧肯羅賓遜有高人指點

NBA總決賽Game5，被湖人逼到牆角的熱火除了有占美畢拿打足47分鐘拚出「大三元」，更有射手鄧肯羅賓遜歸位，全場命中7個三分球，最終協助球隊扳回一場。兩隊在這場拚出所有，為球迷津津樂道。3年前，鄧肯羅賓遜以為快要從籃球夢中醒來，出現過畢業後轉行當體育記者的念頭，如今他已成為熱火最佳三分射手，在生涯第1個總冠軍戰打出精彩的代表作。

G5轟入7個三分球

「高中時的我根本打得不怎麼樣。」高中時期的羅賓遜表現毫不起眼，高三才成為球隊正選的他，畢業後只收到一間大學的取錄通知，來到屬於NCAA三級聯賽的威廉士學院。之後的1年，他隨教練轉到密歇根大學，熱火的主教練史普斯達曾看過他的比賽，當時覺得這個球員應該不是NBA的材料。2018年，鄧肯羅賓遜在NBA選秀大會中落選，幸好熱火球探看過其試訓表現，他向史普斯達強烈推薦，羅賓遜才獲邀參加夏季聯賽，最後更成為了熱火重建的重要拼圖。

從NCAA三級聯賽，到登上NBA大舞台，史上只有5人做到，鄧肯羅賓遜是第6個。他憑着準繩的投籃連破了多項熱火紀錄，今季更取代勇士「浪花兄弟」的奇利湯臣，以46.2％「Catch and Shoot」命中率榮登史上最強。相比「粒粒皆星」的湖人，熱火的確像「平民球隊」，連頭號射手鄧肯羅賓遜都只是NBA二年級生，想不到在Game1「食蛋」的他，竟在Game5「生死戰」大爆發，分擔了占美畢拿的得分重任，在三分線外如魚得水，全場轟入7個三分球。這場之後他的職業生涯又多一項紀錄：季後賽總決賽單場入最多三分球的選秀落選球員。

曾經迷惘想做體記

在質疑聲音長大的鄧肯羅賓遜，大學時期曾經歷一段迷惘期；運動雜誌《The Ringer》記者Mark Titus早前在Twitter分享，3年前曾收到鄧肯羅賓遜的短訊，原來這位年輕人當時認為自己的籃球生涯於畢業後「玩完」，正考慮轉行做體育記者。

「你好，我是鄧肯羅賓遜，是密歇根大學籃球隊的大四生。冒昧找你是由於學校有一個課程，想我們聯繫有興趣投身該行業的代表人，我是《The Ringer》的粉絲，特別喜歡你的作品，請問你有沒有時間和我談談？我很有興趣了解專欄作家和你們雜誌的工作。」深知傳媒行業苦況的Mark Titus立刻勸羅賓遜「回頭是岸」：「我們聊了一個小時，因為他覺得自己的籃球生涯快要結束。我對他說，小朋友，體育傳媒的工作爛透了。信我，專心打籃球吧！」羅賓遜聽了前輩的話，又鼓起勇氣繼續打籃球，最終證明不轉行的決定是對的，Titus感嘆：「3年後他在總決賽為熱火正選上陣了。世上真的無奇不有！」

沒有占美畢拿的球星光芒，也沒有希路俊美自信的外表，鄧肯羅賓遜一整季全靠表現令人記住他的名字。熱火失落總冠軍後，重建工作仍然漫長，主教練史普斯達對鄧肯羅賓遜最大的期望就是，「他必須要相信自己。」■文：余樂詩

鄧肯羅賓遜profile

出生日期：1994年4月22日（26歲）

身高：2米01 體重：98公斤

目前效力球隊：熱火

位置：小前鋒／得分後衞