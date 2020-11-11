法蘭迪保亞教波唔識攻　狂牛機會嚟喇！

今晚重量級熱身賽，荷蘭主場迎戰西班牙。「橙衣兵團」自朗奴高文離隊後未好過，近5仗入得2粒，火力疲弱；西班牙有新星安素法迪重傷長抖，搵敗家仔艾華路莫拉達擔大旗靠唔住，加上大家都有歐國聯後顧，隨時Hea住踢，半場和機會甚濃。（有線661及601台周四凌晨3時45分直播）

之前連續兩屆大賽絕緣嘅荷蘭，2018年邀請名宿朗奴高文接手後，成功止跌回升，殺入歐國盃決賽周兼奪歐國聯亞軍，點知佢喺8月突然解約轉教巴塞隆拿，打亂「橙衣兵團」陣腳，荷蘭9月先用助教洛迪維治斯頂咗2場，後來聘請法蘭迪保亞接手。喺朗奴高文離隊後，荷蘭各項賽事只得1勝2和2負，入得2粒咁大把，其中4仗開半場和，近3仗由法蘭迪保亞帶隊仲未贏過，認真黑腳。由於隊長華基爾雲迪積克及門將施利臣因傷落選，前線嘅迪比、盧克迪莊又狀態麻麻，預計今仗都係先求穩守。

兩隊均有歐國聯後顧

另邊廂，西班牙主帥安歷基重點提拔嘅安素法迪，日前為巴塞出戰聯賽重創，證實要長抖4個月，對「狂牛」進攻影響唔細。雖然安歷基今次重召祖記箭頭艾華路莫拉達，但佢向來表現飄忽，而費倫托利斯、艾達馬查奧爾、馬高阿辛斯奧亦狀態麻麻，「狂牛」近3仗作客不勝之餘，全開半場和，嚟緊歐國聯又要硬撼瑞士及德國，荷蘭下兩輪歐國聯都要出戰波斯尼亞同波蘭，點計都重要過今仗「交差波」，兩隊鬥心成疑下，出現半場和機會甚高。