菁英盃　愉園冠忠南區握手言和

「菁英盃」周三（11日）晚上演B組獨腳戲，全場形勢佔盡優勢的冠忠南區，面對下半場派出「黑雙煞」組合應戰，以及比賽末段打少一個的愉園，靠罰球及高空攻勢狂轟濫炸，但都未能洞穿屠俊翹把守的「快活谷」大門，最終兩軍以0比0握手言和各得一分，愉園繼續以2分優勢，力壓冠忠南區排名B組次席。

冠忠南區今仗開局形勢上明顯佔優，靠兩邊高空轟炸及前場積極逼搶，令愉園後防無法從容組織之餘，更多次出現失誤。2分鐘，陳凱柏右路開出罰球，今場表現活躍的史提芬彭利拿（肥彭）頭槌攻門，可惜被愉園門將屠俊翹沒收。4分鐘後，「肥彭」再接再厲，主射罰球逼使屠俊翹再次作出撲救。20分鐘，川瀨浩太前場搶贏林樂賢，夏志明禁區頂得球後施射，可幸愉園守將及時回訪救駕擋到，化解一次險情。

29分鐘，南區上半場最具威脅攻勢，唐道碧右路傳中，「肥彭」門前衝頂，皮球僅僅斜出。33分鐘，「快活谷」一次創作出極佳反擊機會，潘沛軒右路落底傳中，但林樂賢的撞射被蔡子濤用腳擋出。冠忠南區完半場前再分別有夏志明的罰球，及「肥彭」的倒掛射門，兩次威脅到愉園後防，可惜都無功而還，雙方半場前互無紀錄。

下半場冠忠南區繼續控制戰局，49分鐘，一次進攻左路角球攻勢，比圖從後殺上衝頂，再被屠俊翹救出。57分鐘，形勢被動的「快活谷」，一次過換入羅拔奧度及艾迪比帝，令尼日利亞「黑雙煞」首次同時出場，希望加強前場衝擊力。但冠忠南區攻勢未見減弱，62分鐘，「肥彭」右路開出角球，川瀨浩太高高躍起頂中，可惜又未能命中目標。68分鐘，楊迪麟接應查理史葛長傳殺入禁區，可惜自己選擇射門軟弱無力。冠忠南區隨後分鐘亦派出葡萄牙進攻中場柏度，可惜都未能打破僵局。愉園亦有簡嘉亨兩黃一紅被逐，比賽末段打少一人，但雙方都未能打破僵局，最終互交白卷各得一分。