薩爾斯堡爆集體感染　日本補選「尼馬」被拒

因為新冠肺炎疫情喺歐洲蔓延，日本國家隊雖然已經移船就磡，喺未來兩個禮拜拉隊去奧地利集訓，點知都係有德甲球會驚球員要隔離拒絕放人，中前場主力堂安律、大迫勇也就因為咁無法奉召，「古都尼馬」奧川雅也本來冷手執個熱煎堆第一次入選，但係薩爾斯堡突然驚爆6名球員染疫，拒絕放任何人離開，「藍武士」補選失敗。

日本足協明白情況嚴峻，呢兩個月嘅國際賽檔期，都安排去歐洲集訓，方便徵召外流國腳，今次佢哋本來計劃好喺奧地利格拉茨訓練，仲約埋巴拿馬（13日）同墨西哥（17日）拍跳，為未來嘅世盃外圍賽備戰。但係歐洲目前狀況唔理想，德甲比勒費爾德率先發難，拒絕批准中場堂安律向國家隊報到。跟住雲達不來梅亦有樣學樣，禁止前鋒大迫勇也歸隊，原因係當地規定離過境嘅球員，返德國之後必須隔離5日，對聯賽重開嘅人腳調動造成影響。

由於德乙漢諾威對於「藍武士」一口氣徵召後衞室屋成、中場原口元氣兩人，同樣表現出極不情願，隨時再有人退隊，日本足協亦馬上「就地取材」，召喚奧甲勁旅薩爾斯堡嘅中場奧川雅也入伍戥腳，令呢個24歲前京都不死鳥球員，首次榮升大國腳。擅用左腳嘅奧川雅也，因為踢法似尼馬，又嚟自京都府附近嘅甲賀市，所以畀人叫做「古都尼馬」。估唔到兩日前薩爾斯堡爆出集體感染，結果奧川雅也無緣升級大國腳。