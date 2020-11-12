C朗國際賽100勝　葡萄牙狂派7蛋

周四(12日)凌晨國際賽，C朗拿度繼續改寫佢嘅足球歷史，葡萄牙主場以7比0狂勝安道爾一仗，傷愈冇耐嘅C朗拿度雖然先做後備，但係下半場上陣一樣有入波，並且拎到個人第100場國際賽勝仗。C朗拿度成為第1個喺國家隊同歐聯，同樣拎到至少100勝兼入至少100球嘅球員，認真恐怖。

葡萄牙今場以試陣為主，前鋒起用首次上陣嘅布拉加前鋒保連奴費南迪斯，拍住新人法蘭斯高查卡奧同柏度尼圖，上半場就係由柏度尼圖同保連奴費南迪斯各建一功領先2球；半場期間C朗拿度同貝拿度施華上陣，葡萄牙火力更見凌厲，連拿度辛捷士、保連奴費南迪斯各建一功，安道爾球員加西亞之後擺烏龍，而C朗拿度就喺85分鐘拎到入波，完場前再有祖奧菲歷斯埋齋，葡萄牙大勝7比0，自2016年6月對愛沙尼亞後再次單場攻入7球。

C朗拿度今場再創里程碑，佢國際賽入球數字增加至102球，比伊朗傳奇前鋒戴伊嘅109年世界紀錄只差7球，而呢球亦係C朗拿度職業生涯第746球，追平匈牙利傳奇普斯卡斯嘅紀錄，成為足球史上第4多入波球員。葡萄牙嚟緊會喺歐國聯大戰法國同克羅地亞，C朗拿度有望繼續增添入球數字。