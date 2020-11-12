普巴做隊長又孭鑊　法國嘗17個月以來首敗

法國中場保羅普巴今季喺曼聯表現差勁，估唔到嚟到國家隊都要孭鑊，法國隊周四(12日)凌晨國際賽主場迎戰弱旅芬蘭，意外咁以0比2輸波，自上年6月輸畀土耳其後，法國17個月以來第1次輸波，而今場做隊長嘅保羅普巴，懶洋洋表現再受球迷炮轟。

法國今場有基利安麥巴比缺陣，名將杜林囝囝馬古斯杜林就首次代表國家隊上陣，保羅普巴則戴上隊長臂章，不過法國隊演出就相當差勁。比賽第28分鐘，穆沙施素高喺中場畀4個芬蘭球員包圍，但企喺附近嘅保羅普巴全程唔去幫手，結果穆沙施素高情急下回傳被截，保羅普巴都冇打算回追，結果睇住馬古斯科斯快速突破單刀射成1比0；芬蘭3分鐘後再由華拉卡利建功領先2比0，死氣沉沉嘅法國下半場換入安東尼馬迪爾同基沙文都冇起色，最終慘吞2蛋。

法國射手基沙文賽後表示：「早段馬古斯杜林有2、3次機會，如果入波就會唔同晒，不過芬蘭的確係組織嚴密，令我哋冇辦法製造空位同埋門，球員依家要檢討今場有乜做得唔好，專心備戰下場對葡萄牙嘅大戰。」