英倫打吡！幼獅爭上位良機

今晚熱身賽戲碼有「英倫打吡」，英格蘭喺溫布萊球場迎戰愛爾蘭。「三獅兵團」領隊修夫基擅用熱身賽練兵，喜用年輕球員試陣，上輪國際賽對威爾斯可見一斑，今場預計都係畀替補球員演吓身價。愛爾蘭踢法穩陣，近11賽事有10場半場同對手打和，今仗隨時又同英軍半場不分勝負。（有線661及601台周五凌晨3時45分直播）

英軍備戰歐國聯作客比利時及主場對冰島都有啲阻滯，阿歷山大阿諾特及禾特普斯受傷退隊，拉舒福特膊頭有少少傷，要到最後階段先決定踢唔踢。領隊修夫基又提升幼獅，佢搵咗17歲嘅祖迪比寧咸頂替禾特普斯嘅位置。祖迪比寧咸上季喺伯明翰以16歲零63日成為球隊史上最年輕入球者，今夏被多蒙特收購，亦喺9月德國盃上陣入波，打破「蜜蜂兵團」最年輕入球紀錄。

祖迪比寧咸今場有可能後備登場，但正選都會由一班「小獅兄」擔正。上輪國際賽，英格蘭同樣應付一場熱身賽加2場歐國聯，熱身賽主要畀替補球員，如卡維特利雲、基亞利殊及尼克普比等落場磨練吓。雖則哈利馬古尼及列斯占士上場歐國聯對丹麥食紅牌要停賽，今場只係有友賽唔受限制，相信佢哋都會擔正。

愛爾蘭防守紀律性高

其實愛爾蘭陣中都有「幼獅」成員，前鋒哥林羅賓遜曾經代表英格蘭U16、U17、U19及U20梯隊，但就係未能獲得大國腳領隊青睞，結果佢喺2018年選擇代表愛爾蘭出戰，相信對住英軍，呢名西布朗前鋒都會加多兩錢肉緊。

雖然愛爾蘭實力未及英格蘭，但佢哋防守有紀律，近11場國際賽，有10場同對手半場打和，相信今場佢哋屯重兵防守，可以頂住英格蘭半場，半場和機會極高。