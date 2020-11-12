奇誠庸父子檔玩K2？韓惠珍點睇？

前南韓國腳奇誠庸未來可能加盟釜山偶像，同老竇奇英玉組成父子檔？的確有可能！歷任南韓青年軍主帥、南韓足總理事及FC光州總經理，現年63歲嘅奇英玉，周三（11日）被今季剛啱降落韓乙嘅釜山偶像任命為CEO，負責球隊改革，希望來季殺返韓職。

香港球迷對奇英玉可能知之甚少，佢除咗係奇誠庸嘅爸爸，喺韓國球壇仲係活躍分子，最為人津津樂道嘅係，2016年奇誠庸第三度當選南韓足球先生嗰陣，任職FC光州總經理嘅奇英玉，獲得最有貢獻獎，兩仔爺一齊得獎，引為一時佳話。釜山偶像解釋今次請佢出任CEO，原因係「我哋迫切需要通過大膽創新進行變革，為此邀請前FC光州高層奇英玉出任CEO，佢具有豐富嘅領導同行政經驗，係合適人選」。

其實南韓人對奇英玉印象更深嘅係，奇誠庸2013年準備同大佢8歲嘅女星韓惠珍結婚時，反對得最厲害嘅正正係佢老竇，佢唔想當時得24歲嘅囝囝太早結婚，影響事業發展，以致婚期一拖再拖無法作實，當時效力緊史雲斯嘅奇誠庸，要多次由英國打長途電話說服父親，先至可以拉埋天窗。