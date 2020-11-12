打甩髀！1場過爭入決賽周

今晚歐國附C組決賽，塞爾維亞主場火併蘇格蘭。塞爾維亞實力稍勝一籌，上圈淘汰青春逼人嘅挪威，實力可見一斑，不過蘇格蘭以爛打見稱，而且客場入得又失得，預計今仗會合演入球騷，中位數2.5球入球大有買趁早。（有線603台周五凌晨3時45分直播）

塞爾維亞有高拉洛夫、杜辛泰迪治等老將助陣，經驗豐富，上圈面對有超新星艾寧夏蘭特擔大旗嘅挪威，不慌不忙，憑米連高域沙域省入兩粒，鬥到加時贏2比1，將呢支青春班踢出局。塞爾維亞自從獨立後，雖然曾參與世盃決賽周，卻未嘗殺入歐國盃決賽周，依家只差一步，鬥心唔使懷疑，効力富咸嘅箭頭阿歷山大米祖域為國披甲特別醒神，近11次為「白鷹」上陣轟13粒，佢頭頂腳踢瓣瓣有，等閒後衞好難頂得住佢。

蘇格蘭爛打入得又失得

另一邊廂，蘇格蘭亦非善男信女，上圈同以色列鬥足120分鐘都互交白卷，最終憑互射12碼險勝晉級，盡顯爛打硬淨本色，主帥奇勒成功令成隊波團結一致。如果連埋歐國聯在內，蘇格蘭近4仗取得3勝1和，狀態唔會比塞爾維亞輸蝕，除咗兩閘利物浦嘅安德魯羅拔臣及基蘭泰亞尼出擊力強外，効力維拉嘅約翰麥甘尼、史超活岩士唐等擅於後上入楔，可彌補前鋒入球能力不足嘅問題。而且蘇格蘭客場有前冇後，近8仗作客有7仗開3球或以上，入得失得踢法堅進取，為力爭自1996年後再次殺入歐國盃決賽周，今次一場過定生死嘅大戰唔會保守，今仗實多波入。