高材生愉園追夢　羅拔奧度唔做律師去踢波

年輕人決定離鄉別井並不容易，但對愉園年僅21歲外援羅拔奧度（Robert）而言，即使要乘搭大約20小時飛機，從非洲尼日利亞大城市拉各斯，隻身來到香港卻毫不畏懼，他一心只想尋求突破：「活在恐懼之中難以進步，我想造就更多里程碑，翻開人生新一頁！」

「香港係一個美麗城市，球迷好友善，有好多高樓大廈，港超聯亦非常高水準。」羅拔奧度初次離開家鄉，坦言對香港了解不深，純粹透過經理人及愉園才有以上認識。外號「獵豹」，以速度及靈活見稱的Robert，深信香港是一塊理想的生涯踏腳石：「港超聯節奏快，適合我嘅風格，加上有更大發揮空間，所以我拒絕咗其他歐洲球會嘅邀請。」他更指無論家人和朋友，都非常支持這個決定，揚言絕不會後悔。

羅拔奧度去年底才加盟國內聯賽球隊雷莫之星，首嘗職業球員滋味。這名前鋒原來自2、3歲開始受父親及哥哥影響，開始接觸足球，一試便愛上，更視足球員為終身職業。惟他完成高中後，卻繼續升讀大學，修讀法律系，而這個決定明顯不由Robert自己控制：「因為屋企人想法比較傳統，想我做律師。當時同父親達成協議，只要我完成5年大學課程，攞到法律學士學位，之後就可以做職業足球員。」

足球減壓最自由

「每日朝早上堂，放學練波去到6點先返屋企，沖完涼之後由午夜12點，一直温書去到凌晨4點。」為了追逐夢想，Robert需同時兼顧學業和足球，每天都過着忙碌不休的生活，不過足球就是他的舒壓方法：「踢波算係我唯一樂趣，我喺球場可以做任何嘢，包括叫喊、憤怒或者大笑等。」惟他坦言讀書與足球息息相關，慶幸當時沒有荒廢學業：「學習令我更易明白教練戰術，同隊友之間溝通得更好，對我場上控制情緒亦有幫助。」

律師在尼日利亞並不吃香，除非擁有至少15至20年經驗，否則薪金不會太高，加上工作內容沉悶又重複，與活力十足的Robert可謂格格不入。惟他表示努力讀書，只為讓家人安心，無奈父親卻在他畢業前離世，這個傷痛為Robert注入額外動力：「我會更加努力，令佢為兒子感到驕傲，希望可以向天上父親證明，自己喺足球方面，同樣能取得成功。」羅拔奧度深信每次比賽，父親亦與他同在，所以取得入球就會向爸爸致敬。

Robert融入香港識得搵食

尼日利亞與香港無論文化及生活都存在差異，羅拔奧度短短來港數星期已能深深體會：「非洲球員身型普遍健碩，比賽時體能及身體對抗性要求好高。相反香港受制於球員身型較矮細，以戰術性為主，強調比賽速度、技術和節奏，身體對抗性則較少。」他亦指香港濕度較低，自己經常感到喉嚨乾和痕癢，需要不斷補充水份。

至於日常生活方面，Robert認為香港身為國際大城市，加上英文為通用語言，直言要融入問題不大：「香港有好多嘢食，自己鍾意嘅咖喱、檸檬汁、雞肉及豬肉，部分非洲美食都可以喺度揾到；不過地鐵就有啲複雜，平時都係搭巴士多，自己亦努力學緊廣東話。」

羅拔奧度小檔案

姓名：Robert ODU

年齡：1999年4月30日（21歲）

國籍：尼日利亞

位置：前鋒

身高：1米80

曾効力球會：拉各斯大學水手（尼日利亞大學聯賽）、雷莫之星（尼日利亞國家聯賽）