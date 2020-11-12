香港女子桌球公開賽　吳安儀入決賽

香港女子英式桌球公開賽周四（12日）在傳奇桌球會舉行4強賽事，「四眼Cue后」吳安儀以總局數3：2險勝隊友蘇文欣，晉級周六上演的決賽，將與同日擊敗葉蘊妍的張綺婷爭逐后冠。

受到疫情影響，吳安儀久未征戰，但實力依然「超班」，自16強起先後「派蛋」淘汰謝婉玲和李明慧，這晚面對多年好拍檔蘇文欣，終於迎來挑戰。儘管安儀以59：26、74：13連下兩城，惟對手後勁凌厲，以92：6、57：35扳成平手。直到決勝局，「Cue后」方以61：17告捷，總局數3：2驚險晉級決賽。

自2月在比利時公開賽奪冠後，安儀已經休戰逾9個月，再度踏足賽場的她坦言心情緊張：「其實我一向在主場都會特別緊張，期望愈大壓力愈大。加上很久沒有比賽了，發揮沒有預期好，穩定性和連續得分能力都較低。」雖然長達3個多小時的比賽，安儀一直戴著口罩進行，但她表示除了初時眼鏡有些霧氣外，未有太大影響。

港隊正式復操月餘，但礙於疫情影響，安儀直言未知何時方有海外比賽，海外集訓亦有視乎外國會否放寬入境和隔離措施。但球迷如果想欣賞安儀球技，除了周六進行的決賽，還可鎖定緊接著上演的香港英式桌球公開賽，作為種子球手的安儀將於12月8日登場。