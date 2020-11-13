歐國附超戲劇性　4場激戰3場砌到尾

明年夏天舉行嘅歐洲國家盃決賽周，24路大軍全部出爐。周五(13日)凌晨上演嘅4場附加賽決賽，戰況相當激，4場比賽都冇出現超過1球差距，而且更充滿戲劇性，最終匈牙利、斯洛伐克、蘇格蘭同北馬其頓拎到最後4張入場券。

延伸閱讀：【歐國盃24強出爐 即睇分組形勢】

A組決賽匈牙利主場鬥冰島，冰島中場基菲爾施古臣11分鐘罰球入波，並且一直維持領先優勢，點知去到完場前2分鐘風雲色變，匈牙利88分鐘由後備上陣嘅尼高追成平手，補時2分鐘再有「人氣王」施素保斯拉爾上演絕殺！匈牙利係決賽周12支主辦國球隊之一，今次殺入決賽周意義重大。

B組決賽北愛爾蘭大戰斯洛伐克，作客嘅斯洛伐克12分鐘由古卡先開紀錄，但係去到完場前2分鐘，主力後衞史堅尼亞竟然擺烏龍幫主隊追平，北愛喺90分鐘再有攻門中柱，令比賽進入加時。斯洛伐克喺110分鐘再由老將前鋒杜利斯攻入致勝球，帶領球隊連續第2屆殺入決賽周。

C組塞爾維亞主場迎戰蘇格蘭，客隊前鋒基士堤喺52分鐘入波領先，塞爾維亞去到90分鐘先由盧卡祖域追平，以為有運行，加時賽雙方互無紀錄，要靠互射12碼分勝負。蘇格蘭5射全中，但效力富咸嘅射手阿歷山大米祖域喺決定性第5輪宴客而落敗。蘇格蘭自98年世界盃後，相隔22年再次躋身國際大賽決賽周。

D組決賽格魯吉亞鬥北馬其頓，兩隊過去都從未踢過任何國際大賽決賽周，結果北馬其頓憑37歲老將前鋒彭迪夫一箭定江山，拎到呢場歷史性嘅勝利。彭迪夫係北馬其頓史上上陣(114場)同入波(36球)最多球員，被視為北馬其頓史上最佳球員。