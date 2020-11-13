呢場強弱懸殊　巴西唔知入幾多粒呢？

聽朝世盃外南美洲區賽事，5屆盟主巴西主場迎戰委內瑞拉。雖然兩軍牌面強弱懸殊，不過巴西王牌尼馬啱啱好番，狀態成疑，而且下場要硬撼勁敵烏拉圭，今仗隨時留力，加上近年碰頭經常2球起、3球止，3.5球嘅入球細更值得捧場。（周六早上8時30分開賽）

巴西喺今屆世盃外兩戰贏晒，頭威頭勢，上場反勝秘魯4比2，王牌尼馬更大演帽子戲法，並以64個國際賽士哥超越「大哨」朗拿度，僅次於球王比利嘅77球，升上巴西歷史射手榜2哥，佢嘅數胡力唔使懷疑。可惜喺上月尾為巴黎聖日耳門出戰歐聯對RB萊比錫嗰陣，尼馬因傷退下火線，之後一直未有比賽，未必立即操起，何況下場又要作客勁敵烏拉圭，佢啱啱好番今仗唔敢搏盡。另一箭頭羅拔圖法明奴近期喺利物浦腳風欠順，加上中場核心菲臘比古天奴因傷落選，攻力進一步下降。

委內瑞拉殘陣泊大巴

委內瑞拉前線過於倚賴前紐卡素箭頭荷西朗頓搵食，無論係達雲馬捷斯、阿斯達古艾達或真靴達度等前鋒，為國效力合共僅入7粒，未能分擔荷西朗頓嘅入球重責，委內瑞拉頭兩輪世盃外喺佢缺陣下輸晒之餘，仲全部食白果，包括上場面對巴拉圭，中場恩高靴里拉喺末段12碼宴客輸0比1，今場佢仲要坐波監添，加埋門將干查拉斯、防守中場拉路唐達確診新冠隔離緊，委內瑞拉少咗3件主力，造訪勁旅巴西只能擺鐵桶陣死守。兩軍近6次交手，合共只炮製9個士哥，其中5場開3球或以下，何況巴西有後顧之憂，今仗領先後隨時收韁，3.5球嘅細盤捧得過。