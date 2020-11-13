方栢倫做救兵！天水圍飛馬撼標準流浪誓搶分

「菁英盃」A組周六（14日）頭場，下午3時於香港仔運動場上演，為天水圍飛馬對標準流浪。飛馬欲進身4強絕無失分空間，今場對陣近況3連敗的流浪，當然是搶分大好機會，加上包括方栢倫等新援有機會亮相，為球賽增添不少吸引力。

飛馬首循環2球輕取流浪，惟去仗未能延續勝軌，以1比4不敵理文。主教練郭嘉諾表示，球隊是役末段雖然少打一人，但仍然積極尋找入球機會，戰至90分鐘才失第3球，他認為可以接受。當然最終比數不理想，但他樂見球隊的攻守有很大進步。

飛馬欲晉級，今場一分都不能少，然而防中基斯要「坐波監」，郭嘉諾直言此子缺陣對部署有一定影響。不過，回巢的方栢倫有力充當「雷霆救兵」，「郭Sir」稱「栢倫」的加盟能增加左路的人選，讓陳靜謙和孫銘謙分別專注中堅和前鋒的角色。另外，其中兩位巴西外援已復操兩周，今仗有望首度上陣，提升比賽狀態。

標準流浪雖然錄得3連敗，但上場對傑志打破入球荒，攻力不容忽視。教練團直言是役球員表現合格，已初步建立一套有系統的打法，剩餘兩場「菁英盃」希望加強進攻，劍指贏波。

陣容上，去戰傷出的門將盧兆崎避戰，李溢晉今仗有望首次正選，而U22球員黃晉軒則仍需休養。鍾昇霖去仗領紅停賽，基藍馬又未完全恢復，新外援要等到下周六才隔離完，為解決後防傷停問題，教練團透露會嘗試更多不同的球員組合。

此外，教練團確認播磨浩謙來投，並指此子加盟能幫助球隊：「佢踢咗超聯好多年，雖然狀態唔夠，但佢嘅經驗、個人質素，都可以喺進攻上畀到啲新元素我哋。」