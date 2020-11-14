卡雲尼阿蘇齊入波　烏拉圭大破哥倫比亞

周六(14日)早上世界盃外圍賽南美洲區賽事，哥倫比亞同烏拉圭兩支出線熱門交鋒，結果烏拉圭繼續靠一對「老牌拍擋」卡雲尼同蘇亞雷斯入波，作客以3比0大破主隊，贈哥倫比亞82年來正式比賽主場最大敗仗。烏拉圭目前3戰得6分，下一輪將會主場迎戰巴西。

烏拉圭今場有卡雲尼時隔1年後再披國家隊戰衣，開波5分鐘就用入波嚟慶祝重返國際賽，呢位曼聯前鋒喺一次快速反擊入面一劍封喉；哥倫比亞喺占士洛迪古斯帶領下不斷反撲，但入唔到波之餘，54分鐘再輸12碼，蘇亞雷斯自己博到兼自己操刀射成2比0，烏拉圭73分鐘再有達雲紐尼斯埋齋，而哥倫比亞中堅耶利文拿完場前2黃被逐，最終烏拉圭大勝3比0完場。

蘇亞雷斯今場再有入波，世盃外累積入球達到25球，超越美斯嘅24球成為世盃外歷來「士哥王」；「哨牙蘇」喺國家隊入63球，亦超越巴西名將朗拿度(62球)，位列南美洲史上射手榜第4位，僅次於比利(77球)、美斯(71球)同尼馬(64球)，至於卡雲尼亦有51球排第7位。