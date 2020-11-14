烏克蘭跌勢未止　鼻屎佬下令全軍出擊

各位觀眾大家好，歡迎收看筍盤360。今次推介歐國聯A4組賽事，德國主場對烏克蘭，德國日前熱身賽收起多名主力，包括紐亞、卻奧斯、基拿比等，用新仔照贏捷克1:0，以逸待勞之下，今場必定搏盡。

烏克蘭走勢持續向下，日前熱身賽有耶莫蘭高射失12碼，導致不敵波蘭0:2，近5場輸4場兼狂失15球，未見反彈。

現時兩軍落後榜首西班牙1分，翻查近4次交手，德國取得3勝1和，明顯格食格，為保出線機會不容有失，主勝值得買入。

焦點賽事直播表

周六1:00pm 日職 清水心跳 Vs 大阪櫻花

香港開電視77台、有線662、602台

周六3:00pm 日職 橫濱水手 Vs 浦和紅鑽

有線661、601台

周六4:00pm 日職 鹿島鹿角 Vs 川崎前鋒

有線662、602台

周日3:45am 歐國聯 德國 Vs 烏克蘭

香港國際財經76台、有線603台

周日3:45am 歐國聯 葡萄牙 Vs 法國

香港開電視77台、有線661、601台

周日3:45am 歐國聯 瑞典 Vs 克羅地亞

有線664、604台

周日3:45am 歐國聯 瑞士 Vs 西班牙

有線662、602台