港超聯　飛馬森巴兵曝光 3人屬「超援」

盛傳天水圍飛馬今季引入4名「森巴兵」，圖增強聯賽可觀性以振興球市，會方並一直為此保持神秘感。不過，足總周五（13日）晚上突然在官網上載了4人的資料，翻查紀錄，當中2人曾征戰超過100場巴甲賽事，Class十足，他們或能大大增強飛馬班底實力！

天水圍飛馬原打算下周一（16日），在發布會上披露今季新援資料，盛傳會方今季已引入4位具實力的巴西外援，本報記者過去兩周亦曾拍攝到4人的照片，惟相關資料則一直保密。不過，自足總周五（13日）在官網上公布4人的名字和照片，他們的神秘面紗終被揭開！

根據官網資料，將穿上飛馬11號球衣的達施華（Marcos Antônio da Silva Gonçalves）（前譯馬昆奴斯），今年31歲，司職翼鋒，出身自曾位處巴甲的維多利亞，並效力過彭美拉斯、法林明高、國際體育會等巴西豪門，累計上陣超過150場，2014年更替高士路奪得巴甲冠軍，級數無容置疑。

另一位甚具級數的球員，為30歲、將披上10號球衣的巴西前「小國腳」班拿度（Bernardo Vieira de Souza）。此子司職進攻中場，出身自高士路，效力過華斯高、哥列迪巴等巴甲常客，累計上陣逾100場，曾入選巴西U15及U17代表隊，2012年在山度士更與尼馬做隊友。2016年曾短暫東來加盟韓職蔚山現代，不過僅出賽2場。

另外2位為分別擔任中鋒和中堅的山度士（José Nílson dos Santos Silva）（前譯尼爾臣），以及古安奴（Júnior Goiano）（前譯祖利亞）。前者在巴甲上陣次數不多，曾短暫效力日職甲府風林，以及玻利維亞勁旅威斯特曼；後者踢過現位處巴甲的巴拉干天奴紅牛，近年主要打滾次級聯賽。二人同為29歲，將分別穿上9號和15號球衣。

4人當中有3人，符合曾在世界排名頭50的國家頂級聯賽上陣之條件，具「超級外援」資格。天水圍飛馬將於下周一（16日）召開發布會，而4人亦會亮相。另據悉周六（14日）下午3時上演的「菁英盃」賽事，4人均有機會上陣一顯身手。