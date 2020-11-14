出線關鍵！傑志理文邊隊贏波就搞掂

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周六下午「菁英盃」爆發A組晉級關鍵戰，衞冕傑志於青衣運動場硬撼前屆冠軍理文。由於兩隊現時僅相差1分，贏波一方將告提早出線，加上聯賽下周展開，為求無後顧之憂，今仗雙方勢出盡全力搶3分，大戰可期！（on.cc東網周六下午5時30分直播）

傑志上場對標準流浪初段先失兩球，幸好及後反勝對手。總監兼總教練朱志光繼賽後爆出「孖人牌刀」笑彈後，今仗賽前再戲言要「袋定止血散喺袋」，並指球員集中力不足是弱點之一。若「藍鳥」今場贏波將篤定出線，但「朱Sir」不敢將目標定得太高，指仍要視乎實戰才可下定論。另外，杜馬思受傷避戰，而杜國樑經已註冊，有望列席後備。

畢頓盼重溫好夢

上仗射入今季首球的U22戰將畢頓稱，入球令其信心大增，並自言狀態不俗：「可能之前幾場表現睇落唔係好弗，但GPS數據顯示我跑動好多，我感覺狀態十足。」畢頓在去屆「菁英盃」對理文一仗射入「處子球」，今日再度交鋒，當然希望重溫好夢，惟理文是組內相對強的隊伍，他明言那一球已成過去，今仗會盡全力助球隊爭勝。

理文上仗以4比1大破天水圍飛馬重回勝軌，再度展示強大火力，今季加入教練團的佐迪，坦言對球隊進攻表現非常滿意：「我哋有好明確嘅目標，球員無論喺訓練或比賽中都交到貨。我哋唔需要諗太遠，著眼嚟緊呢場比賽已經足夠。」法國射手尼迪利回歸球隊參與訓練後，將有望與狀態火熱的梁嘉恆及基華尼頓，競逐正選前鋒位置，佐迪認為三人可形成良性競爭，帶領球隊應付漫長賽季。

黃皓雋自言要享受比賽

講到理文進攻，就不得不提上仗射入加盟後首個入球，兼貢獻兩次精彩助攻的18歲小將黃皓雋。Anson坦言吸收了首兩場上陣的經驗，認為比賽時要張弛有度，才能有出色發揮：「因為太緊張會踢唔到嘅，隻腳根本上會亂晒，我覺得有機會落場嗰陣當然要認真踢，但同時間亦要放鬆去享受比賽，盡量幫到隊波。」

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