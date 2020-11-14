歐國盃好戲！C朗拿度大戰麥巴比

歐國聯今晚重燃戰火，最矚目大戰必選A3組葡萄牙主場迎戰法國；兩軍陣中雖然擁有基斯坦奴朗拿度（C朗）、基利安麥巴比、基沙文等進攻好手，不過對上3次交鋒法定時間之內僅出現1個入波，證明高手過招，大家都會踢得分外小心，而且今場邊隊贏波即可穩奪小組首名出線，為免失先機，踢法難免更保守，續追2.5球入球細。（香港開電視77台、有線661及601台周日凌晨3時45分直播）

睇番目前A3形勢，葡萄牙、法國4戰同得10分，克羅地亞及瑞典分別得3分同0分，肯定無緣出線。由於葡萄牙及法國首循環踢成0比0，喺剩餘兩輪、兼且同分先計對賽嘅情況下，今場邊隊贏波肯定穩奪首名進身4強。

葡萄牙上場熱身賽7比0大勝弱旅安道爾，上半場起用全副選應戰，C朗、貝拿度施華及祖奧菲歷斯等主力要等到換邊後先落場，畢竟對手實力太弱，球員志在寓賽於操。法國喺主場同芬蘭拍跳，一樣收起人氣球星基利安麥巴比，另外幾位包括基沙文、尼高路簡迪、保羅普巴及華拉尼等主力都冇踢足，最終淨吞兩蛋收場，自去年6月喺歐國外不敵土耳其後，近13場國際賽首次輸波，氣勢上稍為輸蝕，不過總括嚟講，兩隊上場擺明留力，今場勢必精銳盡出見真章。

葡萄牙係上屆歐國盃及應屆歐國聯盟主，法國就係應屆世盃冠軍，講實力旗鼓相當，近年碰頭大家都冇乜甜頭，踢法極之保守；除今屆分組賽首循環打和0比0，上屆歐國盃決賽法定時間亦互無紀錄，考慮到今場邊隊輸波就會將首名出線席位拱手相讓，因此就算贏唔到都唔想輸，預計戰況同過去幾次交手差唔多，開細機會高。