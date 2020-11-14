菁英盃　巴西新兵發威　天水圍飛馬挫標準流浪

「菁英盃」A組周六（14日）頭場戲碼上演入球大戰，其中天水圍飛馬巴西新兵大派用場，靠守將古安奴及山度士齊齊取得處子入球，以及吳文希下半場錦上添花，最終以4比2擊敗標準流浪，全取三分。

曾遭颱風「山竹」摧殘的香港仔運動場，上季經歷「大整」之後，再有本地頂級賽事上演。今場天水圍飛馬4名新加盟巴西外援都在大軍名單中，其中山度士及古安奴首次擔正，上半場就搶盡風頭。7分鐘，森巴守將古安奴接應右路角球，門前掃射得手，迅速為天水圍飛馬先拔頭籌。13分鐘，這位森巴兵再做「帶刀侍衞」，接應角球魚躍衝頂破網，天水圍飛馬領先2比0。標準流浪遲遲未入局，天水圍飛馬就繼續搶攻，19分鐘方栢倫左路殺入禁區，今次輪到門前及時包抄的山度士發威，後者腳面彈射得手，天水圍飛馬帶着3球優勢半場入更衣室。

換邊後比賽場面更開放，飛馬先後換入身穿10號球衣的另一巴西外援班拿度，以及翼峰達施華，希望穩定勝局，至於標準流浪亦換入回歸球隊的播磨浩謙，加強前場進攻。67分鐘，標準流浪一次角球攻勢，林學曦亂戰之中射入，為標準流浪追成1比3。1分鐘之後，林學曦左路突破傳給門前的播磨浩謙，可惜後者射斜，錯失縮少比數差距的良機。其後標準流浪繼續靠林學曦的射門，以及多次發動角球攻勢，希望追近比數，可惜都無功而還。

天水圍飛馬靠吳文希81分鐘再下一城，為球隊贏到4比1。雖然標準流浪87分鐘靠基蘭馬的入球，追至2比4較接近比數，但都無力回天。最終天水圍飛馬鎖定4比2勝局。

天水圍飛馬巴西新兵首騷搶鏡，賽後教練文彼得認為今場是個好時機，讓幾位森巴兵感受比賽氛圍：「一直都係講要準備聯賽，咁冇理由一下子就喺聯賽（讓新兵）踢比賽，今日都係一個機會，好適合去試下啲外援嘅表現，係唔係真係喺正式比賽中做到。」文彼得期望幾位巴西外援狀態提升後，能夠做出加強前場逼搶，以及提升反擊時的速度，但承認教練團依然需要時間了解各新兵的特點。

標準流浪上下半場表現判若兩隊，教練賴嘉輝賽後亦坦言球隊需要改善入局的速度：「唔係介意嗰比數，係踢出嚟嘅表現，上半場我哋入局得太慢，表現完全唔接受。經過半場調整後，你見到佢哋能力係有，但要睇下點樣盡快建立比賽投入感。」林學曦及帶傷上陣的基藍馬，下半場一度為標準流浪追回兩球，賴嘉輝對陣中有經驗球員表現滿意，並希望年輕球員要盡快成長：「我哋越來越近第一場聯賽，『菁英盃』我哋唔想話又試陣，又試年輕球員，你哋係要開始話畀我哋教練知，我可以喺聯賽爭一個位。」