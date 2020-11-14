菁英盃　森巴兵交到貨　飛馬今季有睇頭

「菁英盃」A組頭場賽事周六（14日），於香港仔運動場上演，由天水圍飛馬迎戰標準流浪，當中4名森巴兵成為全場焦點，最終他們合共炮製3入球、1助攻，率領球隊以4比2獲勝。

天水圍飛馬今仗排出3-4-3陣式，正選僅派出2名巴西外援古安奴和山度士，至於班拿度、達施華則先列後備。2名正選外援上半場皆表現搶鏡，後衞古安奴分別在7分鐘及13分鐘，接應角球一頂一射下，個人梅開二度；至於前鋒山度士亦在29分鐘近門撞射破網，兩位巴西外援帶領飛馬半場領先3球。

下半場天水圍飛馬收起山度士，並先後在61及77分鐘，換入新援班拿度及達施華，惟球隊下半場受壓，2位進攻球員未有太大發揮空間。直至81分鐘，達施華把握僅有機會，傳出一記直線助攻吳文希，將比數擴大至4比1。至於班拿度尾段亦連番交出助攻，可惜隊友未能把握。

賽後飛馬教練文彼得亦對4位森巴兵讚不絕口：「透過練波一啲好細微嘅動作，以及個人技術，已經知佢哋有實力同級數，希望之後可以幫助球隊，喺前場迫搶同組織更加快速。」正選中堅古安奴今仗個人梅開二度，「Peter」坦言此子狀態及體能屬當中最佳，期望2個入球可以增強其信心，以及提高球隊對他的期望。至於前鋒山度士於下半場被換出，「Peter」表示僅屬正常輪換，並非因為受傷。

總括而言，雖然今仗未受太大考驗，但4名森巴兵整體發揮不俗，新球季天水圍飛馬表現，值得令人期待！