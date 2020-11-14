餓波一年期待工商盃　劉凱濤囝囝遺傳籃球DNA

本地體壇各項大小賽事正悄然復賽，「第41屆工商盃全港籃球公開賽」亦將於下周一再掀戰幔，標準福建球員劉凱濤周六（14日）在旺角The Forest出席「潮玩•籃球•時計」活動時，對於能除罩打波難掩興奮，除了希望各項比賽和活動能夠恢復以外，疫情也能盡快過去：「真的很餓波！接近一年沒有正式比賽過，但也知道健康才是最重要的事，希望一切順順利利。」

本地籃球聯賽及銀牌賽停擺逾半年，「阿濤」說這段時間只好留在家中練習體能及做簡單拍球和控球訓練，近這一個月才真正回歸球場，他坦言有些不習慣，但拿在球場上跑動的感覺很好。

「阿濤」在活動上獲本地籃球品牌Jervis贈送自訂名字籃球，他笑指不捨得用：「會擺在櫃子裏展示，留待米米（他的兒子）長大後和他一較球技時才拿出來吧！」這位新手爸爸每每談到兒子均笑意盈盈：「雖然仔仔還很小，但他現在也很喜歡打籃球，不會因為他出世而更錫身，反而會出盡全力，希望在他面前做個好榜樣。」他寄望能夠盡早在球迷前比賽，再聽聽大家的吶喊助威。

籃球品牌Jervis聯合創辦人錢國棟則冀自訂籃球能吸引港人多做運動：「見到有球員用自家品牌的籃球時，會份外激動和開心，我們從構思策劃、打版到有第一個正式籃球出售用了半年時間，一點都不馬虎！」而香港手錶品牌Infantry是次與Jervis聯乘宣傳，負責人韋嘉倫表示將會與本地多支籃球隊合作推出球隊主題手錶，望能掀起球迷關注本地球壇，各位球迷要多多留意了！

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