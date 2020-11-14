菁英盃　又「窿窿」　傑志理文兩循環未分勝負

隨着天水圍飛馬周六（14日）較早時間報捷，「菁英盃」A組形勢更趨緊湊。另一場關鍵戰同日於青衣運動場上演，由衞冕的傑志火拼前屆冠軍理文。結果雙方再次以0比0打成平手，各得1分，A組首3名積分差距收窄至2分，晉級形勢陷入白熱化。

賽前雙方僅相距1分，只要贏波便告篤定晉級，加上飛馬同日挫標準流浪，取得3分緊隨其後，逼使今仗兩軍踢得更認真，力爭4強入場券。甫開賽雙方便互相搏槌，4分鐘理文狀態大勇的張憙延，突入傑志心臟地帶傳中，王振鵬快一步擒實皮球。6分鐘後，基華尼頓推進施射，被艾里奧及時擋走。13分鐘，陳晉一左路突破博到罰球，基爾頓主理，今場擔任正選的史雲斯頓撞射被擋。4分鐘後，理文獲得一個黃金機會，張憙延接應鄧匡延傳球，避過對手起腳僅中楣彈出。傑志其後掌控戰局，惟不論上場連中三元的安永佳埋門，或史雲斯頓28分鐘的遠射，均未能考驗理文門將陳嘉豪。兩軍半場互交白卷。

換邊後「藍鳥」繼續主導形勢，48分鐘基爾頓左路罰球開入禁區，陳晉一門前施頂偏離目標。61分鐘，理文差點打開紀錄，黃俊皓被牽制的情況下瞓射中楣，皮球落在基華尼頓腳下，此子意圖補中卻被王振鵬神勇撲走。兩軍戰況膠着，傑志率先換入鄭展龍變陣。66分鐘，劉穎笙曾接應角球將皮球頂入網窩，惟被球證判罰衝門在先，入球無效。理文及後亦換入近況不俗的梁嘉恆加強進攻，此調動在72分鐘更創造一次具威脅攻門，顏樂楓接應「嘉恆」二傳，再次被王振鵬化險為夷。

雙方鬥足90分鐘，仍然未能產生入球，末段更發生一段小插曲。黃俊皓與丹尼一次皮球爭奪，引起雙方職、球員一陣擾攘，兩軍有些微肢體動作，爭議更延續至鳴笛完場後，球證返回裁判室之際，被觀眾謾罵。惟衝突未有影響最後比數。兩軍繼首循環後，再次「窿對窿」完場，各得1分。同日贏波的天水圍飛馬，與第二的理文積分差距收窄至1分。

理文主教練陳曉明賽後指，雖然賽果打成平手，但雙方表現都相當精彩，相信每一位觀眾都享受比賽。理文賽和後，與第3位天水圍飛馬之間的差距收窄至僅1分，「曉明Sir」稱理文仍然掌握主導權：「當然係賽前部署，因為我哋踢少一場，嚟緊仲有2場對流浪，亦可以畀我哋容易啲準備下個禮拜對傑志嘅聯賽，滿意賽果。」

比賽末段兩邊職、球員爆發衝突，「曉明Sir」賽後亦就此降溫，笑稱自己在旁邊「食花生」：「我好Calm喎，都冇行過出去。最尾大家好緊張，兩隊都唔想輸，明白上心係好事。雖然0比0，但我諗球迷睇落都滿意。」

傑志總教練朱志光亦就事件解畫：「我好冷靜，比賽有呢咁嘅氣氛幾好，但千祈唔好傷感情，場波無論邊隊贏好都好緊湊，大家都好想贏，幾刺激嘅比賽。」這場比賽是傑志近4仗第3次與對方互無紀錄，「朱Sir」承認球隊進攻未符合自己的要求，但認為在新舊球員交替下，球員默契需要更多時間建立，他亦樂見球員戰意高，下周日（22日）聯賽再次對理文，他會嘗試用其他球員組合。另外，中場鞠盈智連續4場未有列席後備，「朱Sir」透露此子未有受傷。