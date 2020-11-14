何詩蓓與隊友4x100自游出破世績時間

「第2屆國際游泳聯賽」準決賽，香港「小美人魚」何詩蓓與3位星級泳手合作，在4x100米自游泳以3分25秒82勇奪金牌兼打破大會紀錄，時間更比荷蘭隊在2014年世錦賽創下的世界紀錄（3分26秒53）更快，不過由於國際泳聯要求接力隊4名泳手必須同一國籍，所造出時間才能被認可為世界紀錄，故何詩蓓與隊友無緣創歷史。

何詩蓓（Siobhan）所屬泳隊Energy Standard 近兩季稱霸4x100自接力，是日她們與2020年未輸過此項目的London Roar鬥得相當激烈，兩隊4棒都游到52秒內。負責第1棒的何詩蓓以51秒3帶出，其後3名隊友丹麥泳手Permile Blume、荷蘭的Femke Heemskerk及瑞典的Sarah Sjostrom分別游51秒2、51秒6及51秒5。

雖然London Roar的Anderson Freya在最後一棒造岀全場最快時間50秒99，但她們仍未及以3分25秒82完成的Energy Standard ，只能得第2。Energy Standard 贏得第1名兼打破ISL大會紀錄，時間更比世界紀錄快近一秒。

常規賽曾以3分58秒58打破400自香港紀錄的Siobhan準決賽再度出擊，同場還有里約奧運400自金牌得主Leah Smith，最終Siobhan以4分00秒完成，慢Leah Smith 2秒16得第2名。

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