香港女子桌球公開賽　吳安儀戴住口罩封后

由香港桌球總會主辦的「2020香港女子英式桌球公開賽」昨於傳奇桌球會正式落幕，「四眼cue后」吳安儀在冠軍戰遇上張綺婷，在7盤4勝的比賽機制下，安儀以59比14、67比33、66比16及64比15直落4局輕取對手封后，其中她憑一桿66度兼奪賽事一棒最高度數獎。

賽事由本月8日起舉行，為疫情爆發以來本地首個復賽嘅桌球賽事，由於要配合防疫措施，眾球手都戴着口罩比賽，「四眼Cue后」吳安儀賽後也在社交網留言「好難忘，要紀錄一下，第一次戴住口罩比賽」。

對上一次作賽已是比利時公開賽，停了9個月沒有比賽，安儀坦言今次「有啲唔慣、好緊張」。最終她亦無驚無險以直落4盤擊敗張綺婷，至於季軍戰中，蘇文欣以3比1力挫葉蘊妍。而下一個大型桌球比賽將會是12月上演嘅香港英式桌球公開賽。

2020香港女子英式桌球公開賽賽果

冠軍：吳安儀

亞軍：張綺婷

季軍：蘇文欣

殿軍：葉蘊妍

一棒最高度數獎：吳安儀 （66度）

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