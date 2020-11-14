晉峰vs愉園 鬥曬青春本錢

周日(15日)「菁英盃」B組頭場賽事，晉峰於斧山道運動場再戰愉園。晉峰雖排小組包尾，但上仗迫和冠忠南區取得第1分，士氣大振；愉園為爭出線3分亦志在必得，兩支青春班惡鬥難免。（周日下午3時開賽）

晉峰上仗憑黃偉國的入球逼和冠忠南區，總教練何信賢期望球員在沒有壓力下，繼續吸收經驗，今仗目標有分落袋。他指出愉園陣容較首循環變動不少，尤其增添了2名尼日利亞前鋒：「呢2個新外援速度快同大隻，加上查理史葛狀態提升，球隊會重點防守佢哋。」2位主力外援艾拔簡奴及費利浦薩今仗仍因傷缺陣，對晉峰有一定影響。

作為晉峰陣中老大哥的羅俊仁，上仗首度正選披甲，他自評表現不過不失，仍在適應正前鋒這個新位置：「始終自己算係有身型，但仲要畀多啲決心去射波。」「阿仁」希望隊友不要因和波而自滿，需要每場持續進步下去。

愉園上仗悶和冠忠南區，主教練鮑家耀承認表現未如理想，全賴門將屠俊翹多番撲救才取回1分。愉園目前續以2分優勢守在次席，「鮑Sir」對出線感樂觀：「只要餘下2場贏哂，或者今輪我哋贏而南區輸波，就可以提早出線，主導權仲喺我哋手上！」

自從2位尼日利亞前鋒加盟後，華人小將朱偉鈞上陣時間受影響，但他表示並不擔心：「愉園唔會因為外援就出你，反而會睇下邊個夠狀態同勤力啲。」他希望在良性競爭下可爭回正選位置。

【周日賽程】

晉峰Vs愉園

時間：下午3時

地點：斧山道運動場

票價：$80、$30（特惠票）

東方龍獅Vs冠忠南區

時間：下午5時30分

地點：旺角大球場

票價：$80、$30（特惠票）