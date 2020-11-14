東方龍獅vs冠忠南區 為3分鍊過！

周日(15日)「菁英盃」尾場B組大戰，「1哥」東方龍獅會於旺角大球場鬥冠忠南區。東方離出線只差一步，反觀南區要保住晉級機會，今場不容再失，兩軍搶分意欲高漲，激戰一觸即發！（周日下午5時30分開賽）

東方龍獅暫以9分高踞B組首位，今仗只要贏波便篤定出線，惟球隊總監及主教練李志堅認為未能鬆懈。現時最令「堅Sir」頭痛的，莫過於近期遇上的傷病潮，除新兵費蘭度手術後正在康復中，迪高、艾華頓及基頓等主力依然未痊愈，上陣成疑，他坦言為應付漫長賽季，會給傷兵更多時間休息。好消息是上仗因傷缺陣的U22適齡小將亞歷斯祖，已重新投入訓練，今仗可望候命。

上仗首次踢足全場的年輕翼鋒王力威表現活躍，惟末段出現抽筋情況，讓他明白到體力分配的重要性：「要提升自己體能之外，都要學識睇清形勢，唔可以一味周圍跑，咁先可以踢足全場。」

冠忠南區上周中0比0悶和愉園，3日後就要面對勁敵東方龍獅，主教練列文明白眼前的挑戰：「大家都知東方好強，但睇番首循環交手場波，我哋上半場曾經佔優，就如我一直都講，只要保持良好心態，我哋唔會有問題。」上仗冠忠南區雖未能獲勝，但就成功保住今季首場「清白身」，列文認為這是全隊努力的成果。

南區左翼衞陳凱柏（Paco）上場助攻助守，亦獲列文肯定，稱讚這位年輕守將日漸成熟。最後一屆以適齡球員身分出戰「菁英盃」，Paco至今4仗全勤，於首戰更交出助攻，他認為自己狀態不斷在改善中，希望今季進攻上能有所突破，更表達出對入球非常渴望。

【周日賽程】

晉峰Vs愉園

時間：下午3時

地點：斧山道運動場

票價：$80、$30（特惠票）

東方龍獅Vs冠忠南區

時間：下午5時30分

地點：旺角大球場

票價：$80、$30（特惠票）