剋星！葡萄牙輸畀法國衞冕失敗

歐國聯A3組矚目大戰，法國憑着尼高路簡迪嘅全場唯一入球，帶領法國以1比0擊敗上屆歐國聯盟主葡萄牙，繼續保持作客不敗身，並且肯定取得小組出線嘅資格，率先闖4強。

呢場係兩軍歷史上第27次交手，葡萄牙只係贏過6次，法國王牌基利安麥巴比雖然無落場，但基沙文踢得相當搶鏡，上半場法國攻勢不斷，可惜安東尼馬迪爾的兩次進攻都被葡萄牙門將魯爾柏迪斯奧破解，而C朗拿度踢得麻麻腳風唔順，全場禁區僅4次觸球，六次射門只有一次中龍，佢生涯6次對法國隊都入唔到波。

直至54分鐘，法國終於打破僵局，基沙文殺入禁區，交畀拉比奧特施射，魯爾柏迪斯奧已經反應快撲出，但尼高路簡迪後上補入，客隊1比0領先，葡萄牙跟住再加強攻勢，C朗又頂又射，都徒勞無功，最終讓法國小勝1粒，搶走3分，由於法國對葡萄牙1勝1和，以較佳嘅對賽成績，提早一輪鎖定小組首名，成為首支躋身決賽周嘅球隊。

值得一提，法國贏埋呢場，保持住作客6連勝紀錄，而且繼續剋住葡萄牙都未輸過，連埋今場波已經係近6場擊敗對手。歐國聯決賽周將於明年10月6日至10日，由四支球隊爭逐。