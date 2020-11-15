西班牙喺歐國聯A4組作客對住瑞士，主隊上半場已打開紀錄，沙治奧拉莫斯「燒鬚」竟然兩度射失12碼，最終西班牙完場前憑謝拉特摩蘭奴絕殺，1比1迫和瑞士。

今場係沙治奧拉莫斯為國家隊第177次戴帽 ，瑞士喺主場出戰踢得相當主動，26分鐘就由富拿左腳射入，領先1比0，55分鐘西班牙差啲再失一球，幸好有拉莫斯護空門；不過呢位史上最多國家隊喼帽嘅歐洲第1人竟然射失兩個12碼。

先係護空門一分鐘後，拉莫斯頭槌攻門，頂中對方防守球員手臂，球證直指12碼。拉莫斯親自處理，射門將右下角，被對方擋出底線。跟住到78分鐘，

同樣的情節出現喺78分鐘，當時尼高艾維迪喺禁區勾跌莫拉達，西班牙又有12碼，沙治奧拉莫斯今次射得仲衰，又冇力又無冇角度，畀對方門將恩尼森馬接到實。好彩「狂牛」喺完場前由謝拉特摩蘭奴建功，攞番寶貴1分。

喺今場波之前，拉莫斯連續25次主罰12碼都入晒，上次射失已經係2018年5月9日對西維爾嘅比賽，當時佢射門楣。估唔到時隔兩年半，拉莫斯一場就連續2次射失，呢個國家隊上陣最多紀錄日真係唔多老嚟。