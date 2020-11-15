迪姆華拿攻入2粒！德國壓住西班牙升榜首

德國主場喺萊比錫球場對住烏克蘭踢歐國聯有多位主力回歸，但踢得無預期輕鬆，先輸一球後反擊，迪姆華拿個人攻入兩粒，最終日耳曼兵團以3比1贏波，目前在小組以2勝3和得9分，以1分之微壓住西班牙排榜首。

作客嘅烏克蘭12分鐘就攻破德軍大門，令主帥舒夫真高有望取得3分的遐想，但只維持咗11分鐘，德國發動攻勢，利萊辛尼23分鐘憑一次反攻即為球隊追平，跟住哥列斯卡再交出靚助攻，迪姆華拿踢近門頂入，反超前2比1，換邊後，迪姆華拿於64分鐘梅開二度，為德國隊奠定勝局，呢位車路士射手返到萊比錫球場果然厲害，佢喺國家隊近9場已經入咗9球，家陣累積15球(34場)。

至於德國隊長兼門神紐亞，今仗亦係佢第95次為德國把關，追平「黑燕子」美亞保持咗41年嘅「日耳曼兵團」史上門將出場次數最多紀錄，只要下仗對西班牙再披甲，便可打破紀錄，成為德國史上出場最多嘅第一把交椅。

34歲嘅紐亞，自2010年世盃便穩站德國首席門將地位，更係4年後勇奪世盃嘅大功臣，雖然2017年重創抖咗1季，表現一度滑落而受到達史特根挑戰，但上季帶領拜仁榮膺3冠王，今季接連再奪德超盃及歐超盃，再顯功架，難怪74年世盃冠軍功臣美亞都話：「佢打破我嘅紀錄只係時間問題，我已經保持咗41年喇，恭喜紐亞，佢絕對可代表德國踢到120場。」

德國喺A4組鬥得相當激烈，隨住西班牙同瑞士打和，佢哋今場全取3分升上榜首，最後一場作客西班牙，只要和波就可以進身4強，一洗舊年小組包尾嘅頽風。