主場迎戰波斯尼亞　荷蘭唔叻咁點算？

歐國聯去到最後2輪，周日深夜尾2這輪我推介你玩荷蘭及意大利2場，兩軍領隊也是球員出身，不過踢波好不代表教波好，懂得如何踢波不代表懂得執教。

例如荷蘭領隊法蘭迪保亞，上任4場仍未贏過，今場荷蘭主場鬥波斯尼亞，波斯尼亞防守力不俗，之前作客意大利及主場對荷蘭都和波，荷蘭近5場歐國聯，有4場開半和，不妨追多一次。

意軍領隊文仙尼執教成績佳，雖然今場他因確診肺炎缺陣，但球隊於他執教下發揮穩定，近8場歐國聯全開2球或以下，今場鬥波蘭應該都少入球，捧2.5球入球細。

焦點賽事直播表

周日6:00pm 日職 名古屋鯨魚 Vs FC東京

有線662、602台

周一1:00am 歐國聯 荷蘭 Vs 波斯尼亞

香港開電視77台、有線661、601台

周一3:45am 歐國聯 比利時 Vs 英格蘭

香港開電視77台、有線661、601台

周一3:45am 歐國聯 意大利 Vs 波蘭

香港國際財經76台、有線662、602台

周一3:45am 歐國聯 丹麥 Vs 冰島

有線603台