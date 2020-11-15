太極虎7人確診　孫興民或需隔離寸王頭痕

熱刺球星孫興民隨南韓國家隊到奧地利進行熱身賽，孫興民曾貢獻一個助攻，「太極虎」一度領先2:0，但最終墨西哥喺4分鐘連入3球反勝3:2。

今場賽果唔係最緊要，最大鑊係南韓抵達維也納後，備戰同墨西哥及卡塔爾嘅熱身賽前，喺上周四接受新冠肺炎檢測時，已經有4位球員同1位工作人員的檢測結果為陽性，4名球員分別係李東俊、權昶勳、黃仁範、趙賢佑。到咗今場鬥墨西哥前，再有金紋奐、羅相浩2名球員檢測呈陽性，「南韓國家隊群組」確診人數增至7人，但場波竟然繼續踢。

孫興民變成高危一族，佢依家已經係酒店自我隔離，未知會否再喺對卡塔爾一戰上陣。英國傳媒報道，「太極虎」之後將會為球員進行多次測試，如果老孫不幸中招，佢當然唔可以返英格蘭，但即使冇事，有關當局都可能因應情況，要佢返到英格蘭之後進行隔離。

如果孫興民唔踢得，熱刺領隊摩連奴都幾頭痕，呢名南韓球星今季表現光芒四射，聯賽射入8球，熱刺喺國際賽周之後迎嚟魔鬼賽程，未計歐霸分組賽，英超接連要惡鬥曼城、車路士及阿仙奴，賽程都好惡捱。

熱刺英超魔鬼賽程

11月22日 熱刺Vs曼城

11月30日 車路士Vs熱刺

12月5日 熱刺Vs阿仙奴

12月12日 水晶宮Vs熱刺

12月17日 利物浦Vs熱刺

12月19日 熱刺Vs李斯特城

12月26日 狼隊Vs熱刺