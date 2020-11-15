菁英盃　羅拔奧度米基爾戴帽　愉園贏晉峰

「菁英盃」B組周日（15日）頭場激戰，有尼日利亞「黑雙煞」首次同時擔正，以及新兵林衍廷正選出戰的愉園，靠米基爾及羅拔奧度齊齊大演帽子戲法，最終以6比1大勝晉峰，繼小組賽首次交手後，再次擊敗對手，取得晉級路上關鍵3分。

比賽開局晉峰靠小組滲透，嘗試撕破「快活谷」防線，但率先入局的則是愉園，11分鐘，加盟後首次出戰的林衍廷左路傳中，艾迪比帝門前頭槌頂中柱，令晉峰門將林駿杰嚇出一身冷汗。19分鐘，「黑雙煞」禁區附近一次配合，艾迪比帝殺入禁區落底傳中，可惜門前包抄的米基爾未能將大好機會轉化作入球。幾次攻勢後，「快活谷」逐漸上力控制場上戰局。23分鐘殺入禁區的查理史葛，遠柱傳入中路，搏到晉峰守將犯手球，球證直指12碼，操刀的米基爾以一記靚絕挑射，為愉園先拔頭籌。38分鐘，「黑雙煞」再度聯手，艾迪比帝右路傳中，羅拔奧度高高躍起頭槌攻門，可惜頂中橫楣。但羅拔奧度沒有失去信心，40分鐘再接再厲，接應林衍廷的傳球第一時間撞射，皮球應聲入網，終於攻入個人加盟後首個入球。完半場前補時階段，這位法律學高材生再接應林樂賢的罰球頭槌頂入，愉園半場帶着三球優勢入更衣室。

換邊後，49分鐘，晉峰獲得前場罰球機會，卡爾特納主射越過人牆，但過不了愉園門將鍾偉豪。其後「快活谷」再次搶得比賽主動權，幾乎每次進攻都能造成威脅，55分鐘，艾迪比帝交給禁區內的米基爾，後者停球後轉身施射得手，愉園領先至4比0。59分鐘，愉園右路角球機會，狀態火熱的羅拔奧度再頂入，為「快活谷」拋離至5比0。65分鐘，後備入替的彭軍凡左路傳中，黃偉國轉身起腳，可惜斜出。70分鐘，米基爾再靠一次禁區外罰球機會，射破林駿杰十指關，個人大演「帽子戲法」。雖然晉峰臨完場補時階段，靠卡爾特納遠射得手成功破蛋，但都無阻愉園以6比1大比數取勝。