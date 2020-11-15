菁英盃 　「黑豹」開齋入球獻亡父

愉園周日（15日）於「菁英盃」6比1大挫晉峰，取得小組出線路上的關鍵3分，首次一起正選出戰的尼日利亞「黑雙煞」表現搶鏡，其中「黑豹」羅拔奧度成為場上主角，射入加盟愉園的處子球之外，個人更大演帽子戲法，贏得全場球迷掌聲。

正選出戰的「黑豹」，比賽40分鐘接應林衍廷的傳球撞射破網，取得個人加盟後的「處子球」，「黑豹」入球後走到場邊掀起球衣慶祝，露出印有尼日利亞文UFEH字樣的內衣，賽後他解釋上面的文字有『和平之雨』的意思：「我想將入波獻畀喺上天嘅爸爸。另外我大嫂一直都好支持我，賽前仲同我大佬預計呢場我會入到3球，點知真係做到，都想多謝番佢。」

其後於臨完上半場前，以及下半場59分鐘，羅拔奧度再先後靠兩記頭槌入球，完成個人帽子戲法，「黑豹」賽後緊握紀念皮球，難掩興奮心情：「呢場係我踢嘅第3場波，入到第一球，仲攞到帽子戲法。」他透露今場被派於邊線附近活動，有更多空間給自己發揮：「喺邊線踢波係第一次，自己感覺好舒服，平時我多數踢正前鋒，但踢邊線我一樣掂。」

今場與艾迪比帝首次一同正選出戰，羅拔奧度亦坦言兩位尼日利亞同鄉「同聲同氣」，場上默契非凡：「有時我哋兩個一個眼神，就知道對方想點。佢係我嘅好兄弟。」他直言自己已經準備就緒，急不及待想於聯賽出戰。