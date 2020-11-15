哥迪奧拿快動筆續約 下一步同美斯「團聚」

近日有英國傳媒爆料，指曼城與主帥哥迪奧拿續約一事終於有進展，有傳「藍月亮」明夏會全力爭取巴塞王牌美斯加盟，作為留住哥帥嘅條件之一，昔日巴塞師徒重聚，令人期待。

哥迪奧拿與曼城嘅合約喺今季完結後就約滿，但續約一事只聞樓梯響，好彩近日傳出好消息，據報有曼城內部人士爆料，儘管雙方仍未達成協議，不過哥帥好清楚乜嘢對球隊係正確，好有機會留隊，因此對佢續充滿信心。英國傳媒更指出，曼城為咗留住哥帥，會繼續爭取明夏約滿巴塞嘅美斯來投，兩人以往喺巴塞合作所向披靡，尤其係哥帥讓美斯裝「假9」更係畫龍點睛，令呢位球王成為入球機器，如果能喺曼城重聚，隨時再建王朝，而美斯亦希望「藍月亮」留住老死阿古路，唔怕人生路不熟。

自從2016年登陸英超後，哥迪奧拿帶領曼城喺245場賽事贏咗176仗，除咗兩度於英超封王外，並3捧英聯盃及1奪英足盃。今季係哥帥執教「藍月亮」嘅第5季，已經係佢主帥生涯執教時間最長嘅球隊，之前經常以缺乏動力為理由，只執教巴塞4季及拜仁3季，若果成功續約嘅話，證明佢仲有動力為曼城創佳績。