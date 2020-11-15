菁英盃　與冠忠南區合演激戰　東方龍獅和波出線

「菁英盃」B組周日（15日）尾場於旺角大球場上演對攻大戰，東方龍獅靠盧卡斯、辛祖及迪高三位森巴兵各入一球，三度領先下，被冠忠南區靠比圖及史提芬比賽尾段的入球逼和，雙方最終打成3比3。1分落袋的東方龍獅，提前一輪與同組愉園鎖定B組出線權。

為保住出現希望的冠忠南區，今場背水一戰，開局搶到主動權及控球優勢，形勢較為佔優，2分鐘佐佐木周搏得前場罰球機會，由史提芬彭利拿射門先被擋出，其後夏志明的補同樣無功而還。9分鐘，東方終一次角球攻勢，艾華度頭槌攻門被被蔡子濤擋出，盧卡斯補中亦斜出。23分鐘，冠忠南區再接再厲，夏志明右路傳中，佐佐木周禁區內頂中楣，未能取得領先。今場兩位冠忠南區日本兵表現搶鏡，31分鐘，佐佐木周左路橫傳，惟後上川瀨浩太射得太正，東方守將成功解圍。5分鐘後，佐佐木周亂戰之下禁區頂快射，又被東方門將曾文輝沒收。南區久攻不下，終要付出代價，37分鐘，盧卡斯禁區頂勁射破網，為東方龍獅完半場前取得1比0領先優勢。

易邊再戰，冠忠南區率先入局，54分鐘，川瀨浩太的射門，導致東方守將犯手部，球證直指12碼，佐佐木周操刀射入，為南區追成1比1。並不滿足於和局的南區，58分鐘一次過換入柏度、史提芬及陳廣豪。其後東方龍獅逐漸上力，70分鐘一次反擊機會，辛祖接應長傳，殺入禁區內「舞龍咁舞」，推大位施射近柱破網，為東方龍獅再度領先2比1。85分鐘，史提芬彭利拿右路精準傳中，夏志明無人看管下頭槌頂中目標，但被葉鴻輝救出。比賽最後階段高潮迭起，南區89分鐘靠比圖禁區內「窩利」抽射入網，第二度追平比數。但實力更勝一籌的東方龍獅，補時初段有傷癒復出的迪高，門前一蹴而就，為東方取得3比2領先優勢。當東方以為可以全取3分之際，南區依然未言放棄，最後時刻史提芬挺身而出，為球隊再度扳平，最終雙方以3比3握手言和。雖然僅得1分，但東方龍獅依然夠分，提前一輪出線。

冠忠南區主帥列文是役有份披甲上陣，與球隊戰至最後一刻，賽後他接受訪問時，依然未「唞順條氣」，直呼今場比賽相當刺激，更對球隊的不言敗精神表示肯定：「最後嗰下真係咩結果都有可能出現，係一場觀賞性十足嘅比賽，我對陣中每位球員都感到非常驕傲，未吹完場雞前，佢哋位位都出盡全力，冇人放棄，踢出好好嘅比賽。」列文認為只要保持這個態度，球隊今季可以取得不俗成績。

東方龍獅今場多次被對手追和，球隊總監兼主教練李志堅，認為這種情況在「菁英盃」賽事中難免發生。他覺得球員在處理皮球時可以做得更加好，並表示今次比賽是球員一次很好的學習機會：「未完場之前，喺咩時候應該要做啲乜嘢，職業足球係咩一回事，呢嗰係（球員）自己番去要諗。」今場取得1分後，東方龍獅成功提前一輪取得小組出線權，李志堅直言可少擔心一件事，接下來要專心面對即將展開的聯賽，以及今季其他賽事。