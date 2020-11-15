修夫基上月底曾中招隔離10日　瞞住全世界

英國傳媒爆料，英格蘭領隊修夫基曾於上月底確診新冠肺炎，接受隔離秘密與病毒搏鬥，英足總亦未有向外公布，直至本月初病毒檢測轉陰，該位50歲主帥現身主持英軍公布名單記者會，全世界都唔知佢曾經「中招」。

報道指，修夫基於10月25日發病，其後接受隔離治療，一直留在家中長達10日，此事一直保密，只有少數人知道佢確診，不過就無法前赴英超賽場視察球員表現。直至11月5日，修夫基病毒檢測轉為陰性，剛好趕及在網上公布今期國際賽英格蘭名單會議，當事人神色如常，佢曾經「中招」一事亦瞞天過海。

消息人士指出，雖然修夫基已經50歲，屬於中年人士，但身體情況仍然良好，故成功克服病情：「佢好專業，確診後仍着手英軍備戰工作，亦好彩佢呢個年紀仲好健康，好快冇事。」修夫基一直保持強健體魄，早前佢出席電視台一個野外求生騷，就展現強勁體能同耐力，今次疫情中，佢亦係NHS(英國國家衞生事務局)忠實支持者。

英國許多名人例如威廉王子同碧咸，今年較早時候都試過確診新冠肺炎而並無即時公布，等佢哋康復才透過不同渠道發放出消息，此做法可理解為盡量將大事化小，唔想引起恐慌。