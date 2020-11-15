咸美頓提前3站封王　追平舒麥加7冠紀錄

平治車手咸美頓周日（15日）在一級方程式賽車（F1）土耳其站，憑着凌厲後勁奪得生涯第94個分站冠軍的同時，提前3站加冕今屆世界冠軍，追平「車神」舒麥加的「7冠王」紀錄，並列歷史第1。「黑帝」期望用這趟瘋狂的旅程勉勵世人，勇敢地「做不可能的夢」。

闊別9年，F1終於重返土耳其伊斯坦堡公園，惟這條經典賽道重新鋪設瀝青後，卻被狠批抓地力不足，形同「溜冰場」，咸美頓更在排位賽失落3甲，僅得第6名，賽點車手史杜爾則「爆冷」奪得生涯首個桿位。雖然排位賽成績未如預期，但此役焦點仍然落在「黑帝」身上，皆因他只要不被隊友保迪斯拉開8分，即可提前成為7屆世界冠軍。

賽事在雨中展開，咸美頓一舉進佔第3，雖然很快被紅牛雙雄韋斯塔本和艾爾賓追過，但由於第9名起步的保迪斯「跣胎」，跌到第16名，可謂已經手握半個世界冠軍獎盃。

賽點車手史杜爾和佩雷斯此役發揮出色，比賽前半段時間都在前方領跑，紅牛緊隨其後，但第19圈「韋少」嘗試超越佩雷斯時，自轉兩圈跌到後方。後半段輪到咸美頓發力，他狂踩油門先後追過艾爾賓和兩位賽點車手，並迅速拉開優勢，最終以31秒633之差力壓佩雷斯奪冠，同時提前3站加冕今屆世界冠軍，追平舒麥加紀錄成為「7冠王」。

咸美頓賽後哽咽表示：「我要謝謝車隊的所有人，如果我沒有加入這隊車隊，我不可能站在這裏。我也要謝謝我的家人，我們從小就夢想著這個時刻，而這一切真的遠超我們想像。」35歲的他希望藉住這個紀錄，告訴所有孩子要勇敢地「做不可能的夢」：「你要為此不斷奮鬥，奔跑，永遠不要放棄或質疑自己。」

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