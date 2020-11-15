何詩蓓再破100自亞洲紀錄　1個月內第7次

香港「女飛魚」何詩蓓周日（15日）在國際游泳聯賽（ISL）準決賽次日賽事再創高峰，以51秒12勇奪100米自由泳冠軍，並把月初締造的亞洲紀錄推前0.02秒，是近1個月內第7度破紀錄。其泳隊Energy Standard亦以首名姿態晉級總決賽，力爭衞冕。

Siobhan昨日夥同隊友在4x100米自由泳接力游出比世界紀錄快0.71秒的成績，今日乘勢追擊，出戰主項100米自由泳，洇出51秒12的時間，以0.31秒之差力壓英國新星Freya Anderson掄元的同時，刷新月初在第6站賽事創造的亞洲兼香港紀錄（51秒14）。值得一提的是，自10月16日ISL開賽以來，Siobhan已經7度打破短池亞洲紀錄，可謂銳不可當。

稍事休息後，她出戰另一主項200米自由泳，以1分51秒36輕鬆奪冠，與排名次席的隊友Femke Heemskerk合攬19分。儘管她隨後再夥拍隊友參加男女混合4x100米自由泳接力屈居亞軍，其所屬泳隊Energy Standard完成兩日賽事後，仍以580分奪得小組首名，偕同London Roar晉級周末進行的總決賽。