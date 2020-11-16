英格蘭吞比利時2蛋　歐國聯提前出局

周一(16日)凌晨歐國聯A2組賽事，英格蘭作客吞比利時2蛋，5戰只得7分跌落小組第3位，肯定無緣出線4強。英格蘭連續2場正式賽事輸波後，修夫基成為自艾歷臣之後第1位輸波場數達雙位數字英格蘭領隊，而輸波率亦係麥卡倫之後最高，明年歐國盃決賽周爭冠危危乎。

英格蘭今場開波前有史達寧受傷缺陣，不過王牌前鋒哈利卡尼就第50次為國家隊上陣，雖然作客都拎到唔少攻勢，但比利時始終技高一籌。開波10分鐘，泰利文斯遠射省中人後改變方向入網，24分鐘再有梅頓斯妙射罰球建功，英格蘭之後仲有芝維爾傷出，最終英格蘭輸0比2兼提早出局。

今場係修夫基領軍48場以來第10場敗仗，自艾歷臣喺2001至06年執教67場輸10場後，修夫基係第1個輸波達10場嘅英軍主帥，而且近21%嘅輸波率，亦係2006至07年麥卡倫(27.8%)之後最高一位，之後卡比路同鶴臣嘅數據都遠比修夫基「靚仔」。

雖然歐國聯出局，但修夫基賽後仍讚揚球隊表現，並且點名指基亞利殊可以擔大旗：「基亞利殊今場踢得極之出色，佢可以為自己嘅表現自豪。我唔鍾意輸波，但球隊今場攻守表現都好好，如果可以繼續保持呢個水準，我哋會贏出好多比賽。」