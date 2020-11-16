港超聯　天水圍飛馬劍指前3　倡辦全民足球

今季以全新姿態參戰港超聯的天水圍飛馬，周一（16日）舉行傳媒發布會，飛馬會長羅傑承接受訪問時，揚言今季球隊會以成績掛帥，劍指聯賽前三，甚至不排除視奪冠為目標，籍此吸引更多球迷入場，並表示將推廣「全民足球」活動，推動草根足球發展。

天水圍飛馬會今季積極增兵，陣容變動極大，除孫銘謙、劉學銘及胡晉銘等本地強援之外，更引入多位新登陸本地球壇的巴西新兵。羅傑承表示今季班費有待估計，但初步已超出預算，他亦分享今季組軍策略與過往的分別：「今年搞波同以往有啲唔同，可能以前搵畢特基士文，咁依家搵啲啱打同當打嘅（外援）。」羅傑承寄望幾位新外援，再加上一班年輕新星的合作下，今季球隊成績能取得突破。他同時透露球隊正嘗試羅致另一名曾效力澳職的外援，惟相關事宜仍在洽談中，若最終未能事成，教練團會有備用人選。

主教練郭嘉諾完成教練課程後，已經回港並正進行居家隔離，雖然未能親身出席發布會，但亦透過預錄片段，解釋執起天水圍飛馬教鞭的決定，同時亦感謝羅傑承給予機會，讓自己有機會可建立有能力爭標的球隊。

天水圍飛馬今季重新紮根元朗及天水圍區，羅傑承會上致辭時，解釋是希望透過足球重燃希望，同時推行「全民足球」計劃，讓各年齡層草根足球愛好者，有更多機會接觸足球運動。他透露活動收費不會太高，有關詳情有待公布。

會上球會逐一介紹今季各位新兵，其中上場「菁英盃」交出處子戰的4位巴西外援成為焦點之一，是役攻入1球的前鋒山度士，坦言與最佳狀態尚有一段距離：「始終隔離咗咁耐，自己一段時間冇接受正規訓練，不過依家已經逐漸適應同好轉，自己將會盡力去練習，希望可以盡快操弗。」