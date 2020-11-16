確診無阻追夢　世界一哥創紀錄穿上綠戰袍

「紀錄是來破的！」作為高夫爾球四大滿貫之一的美國大師賽，由於疫情而推遲了半年舉行，世界「一哥」德斯汀莊臣抵住亂風的惡劣環境，在最後一輪打出低標準4桿完成，以創紀錄的總成績低標準20桿捧盃，終於實現穿上綠色冠軍戰袍的夢想。

今年的比賽對球員來說既熟悉又陌生，沒有觀眾、沒有邀請贊助，但德斯汀莊臣的表現仍然保持高水準，頭三輪交出65-70-65桿的成績，以領先4桿的優勢進入決賽圈，最後一輪打出6小鳥(低標1桿)及2柏忌(超標1桿)，以低標準68桿完成，經過72洞爭逐後獲得268桿(-20)，打破了大師賽的270桿(-18)場地紀錄，而舊紀錄分別由活士於1997年所創及史派夫於2015年曾追平。

36歲的德斯汀莊臣生涯參加這個大滿貫已經10次，去年與活士並列亞軍，今年終於償願：「由兒時成長到這個球場都僅需一個小時左右，每次來到都渴望可以贏得大師賽，這一刻就好似發夢一樣。」

德斯汀莊臣於10月曾確診新冠肺炎，幸好身體恢復理想，而最後一輪比賽時遇上大風，他賽後坦言要感謝本周擔任其球僮兼弟弟：「今日其實打得不容易，風很亂，亦要克服心理壓力，由細到大都想穿起綠戰袍，真是很感激我的弟弟也是我的球僮，他一直陪伴我及幫助。」

贏得個人生涯第二個大滿貫錦標的德斯汀莊臣，可袋走207萬美元的冠軍獎金，他是自老虎活士於2002年之後，首位奪得大師賽的世界「一哥」；在頒獎禮上由上屆冠軍老虎活士為他穿上代表冠軍的綠戰袍更具意義。

至於爭取衞冕失敗的老虎活士在最後一輪不斷吞柏忌，在12洞更出現重大失誤，三次跌白球落水，要10桿才完成，最終他以低標1桿的成績並列第38位。

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