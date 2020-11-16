同活士麥艾萊睇齊　日裔新星有咩咁巴閉

時光倒流20個月前，美籍日裔高球新星森川哥連（Collin Morikawa）仍只是一名大學生，今年在疫症爆發後首個大滿貫——PGA高爾夫球錦標賽，他橫空降世，憑最後18洞「零瑕疵」的表現奪冠，以23歲之齡進身大滿貫盟主之列。成名背後，除天賦球技及成熟心態，更不可不提其「極品女友」鼓勵加持。

森川哥連，一個近年冒升速度令人吃驚的名字！森川的職業路由2019年6月的RBC加拿大公開賽啟步，「處子戰」以並列第14名作結，一個月後他在3Ｍ公開賽已拿下亞軍，其後於John Deere Classic取得殿軍，確保出戰PGA巡迴賽的球員咭。繼而於Barracuda錦標賽收穫首個職業賽錦標，當時他當上職業球手還未夠兩個月。

手風順起來，好成績真的擋也擋不住；森川接連在22個賽事中晉級，直至今年6月份才「斷纜」，這個紀錄也僅次於活士當年連續25項賽事晉級的佳績。正當外界仍對其實力抱有疑問，他隨即在7月的Workday Charity公開賽以冠軍掃走質疑，這場「爭氣之戰」森川於附加賽所擊敗的，正是當時世界1哥、美國好手湯瑪士。

23歲捧盃睇齊活士麥艾萊

今年8月的PGA錦標賽，是森川第2次出戰大滿貫；煞科日森川在赫丁公園表現神勇，先在第3、4、10及14洞打出「小鳥」，接着一路穩健沒有吞下「柏忌」，直到第16洞發揮出「進攻果嶺之鬼」的本色，僅用兩桿進洞射下「老鷹」，升上榜首，最後兩洞他揮桿讓高球飛落果嶺，短距離推桿表現準繩無誤，最終以64桿（低標準桿6桿）的驚人表現，累積總成績267桿封王。

躋身大滿貫盟主行列的森川，以23歲6個月又3天，成為史上第4位於24歲前奪得PGA錦標賽冠軍的球手，另外3人分別是「金熊」尼克勞斯、「老虎」活士及「北愛球王」麥艾萊。同時令森川進帳一筆198萬美元（約1,544萬港元）巨額獎金，名利雙收。

森川整天唯一的「失誤」出現在頒獎禮，當他接過巨型的Wanamaker獎座後興奮一舉，「蝦碌」跌盃蓋，更差點砸在頭上，尷尬得來亦十分難忘。「這是我從小以來的人生目標，我感到非常自信與自在，完全不覺得驚慌，我相信將來能奪得更多錦標。」這位23歲小子雄心勃勃地說。

嬌滴滴女友鬥波當拍拖

奠勝後他與索爆華裔女友朱凱琳（Katherine）忘了防疫指引擁抱慶祝，一對戀人向來大方承認甜蜜關係，皆因女友在大學期間也參加全美賽，屢奪獎項，近年更不時擔任森川的球僮及陪練員角色，「我們在大學高球賽遇到對方，發覺特別投契，覺得能夠常常和自己的女友『比併』，感覺真的好棒！其實我倆之間的比賽，她的勝出率有7成呢！」

鬥波當拍拖，森川感謝女友的激勵，不知不覺令他成為更出色的球手：「有她在身旁，每天都推動着我去進步，她常為我準備球桿，也令比賽的時間增添樂趣。」森川對志同道合兼剛柔並重的女友絕對滿意，毫不吝嗇讚美之詞，形容自己是女友的首號粉絲，即使Katherine公開泳照，他也說：「我一定第一個搶着給Like。」

愛玩嘢！早餐美食刻上球桿

森川與一般年輕人無異，興趣多多而且喜歡在生活細節上自娛一番，他的球桿就刻有一堆食物名字，令人十分好奇，更被眼利的攝影師拍下這些球桿的Close Up。森川於一次訪問時，親自解釋箇中原因：「這些字是在美國公開賽時刻上的，是我和女友的主意，因為我倆都很饞嘴，特別愛吃早餐，於是決定在桿上刻上一些早餐食物名，當中包含着對方的花名呢！煙肉就是她！」此外還有吐司、蛋鬆餅、炸薯餅、牛油果……全部「跟隨」着森川練球，難怪粉絲都說：「喜歡清晨嗅到球桿上的味道。」更有趣的是，最近連他的桿套也變成「畫板」，兩隻鬼樣的荷包蛋加上「交叉香腸」，充滿玩味之餘頓添幾分「殺氣」。

認識Collin 5件事

1.畢業於加州大學柏克萊分校（工商管理學系）後轉為職業球員，僅參加了6個職業賽，便在Barracuda錦標賽收穫PGA巡迴賽首冠。

2.擁有日裔血統，祖父一代已移居夏威夷，家中除了父母之外，還有一名弟弟。

3.曾排名世界業餘高球手榜第1位。

4.2020年的農民保險公開賽與「老虎」活士同組，成為首位「老虎」當上職業球員都未出生、而又能與活士同組作賽的新一代球手。

5.兩支洛城隊伍——NBA湖人及MLB洛杉磯道奇的粉絲。

森川哥連 Collin Morikawa Profile

國籍：美國

出生地：美國加州洛杉磯

出生日期：1997年2月6日

年齡：23歲

身高：5呎9吋

轉打職業高球年份：2019年

職業賽錦標：3個

大滿貫錦標：1個

（2020PGA高爾夫球錦標賽）

世界排名：第5

學歷：大學

生涯獎金：689萬美元（約5,374萬港元）

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