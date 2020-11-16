跑手紀嘉文於FB專頁發道歉文

香港中長跑手紀嘉文跑而優則教，近年在跑會中擔任教練，並間中參加比賽活躍於田徑壇。36歲的他今日（16日）於社交網發表一篇道歉帖文，指「我以往並沒有認真對待和處理感情問題，令到對方受到傷害。 或許容許我在此鄭重地向曾經被傷害的每一位以最誠懇的態度道歉，對不起。」

這位現擁有3項香港紀錄包括10000米、15公里和半馬拉松的紀錄保持者於個人FB專頁「紀嘉文 Gi Ka Man Running Page」中撰文，稱在過去幾天，深切反省了自己過去的行為，「明白到自己曾經有做錯的地方」，然而他並未有具體地交代所謂犯錯的事件始末，但就一再向受影響人仕致歉：「我知道這句遲來的道歉未必能夠得到你們的原諒，但我希望你們都能夠有新的生活。 我亦希望向我的親人，朋友，學生道歉，作為教練應該以身作則，我卻令你們失望，我深感慚愧。」「在此，我再次向各位道歉，我承諾以後我會專心做好我教練的工作，時刻注意自己的言行和品德，不會令大家再一次失望。」

紀嘉文未有說明發生甚麼事，但近日網絡出現關於他教學時的傳聞，未知是否與今次道歉事件有關聯。紀嘉文在田徑界早已成名，獲獎無數，17歲參加「國際金一哩賽」獲得季軍，並於2003年開始入選香港田徑代表隊，代表香港出戰多項大型賽事。