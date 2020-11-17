法國隊出咗線　「銀河唯一」show time

歐國聯A3組尾輪賽事，法國主場硬撼瑞典。法國上場1球險勝葡萄牙，提前鎖定出線席位，主帥迪甘斯今場或派副選上陣，無謂令主力在無關痛癢的賽事受傷，實力、戰意均大打折扣。瑞典雖然敬陪末席，但查實與克羅地亞同分，若果今輪搶到分，仲有機會護到級，瑞典防守力強，要守住半場唔難，推介半場和。(有線603台周三凌晨3時45分直播)

法國上仗憑尼高路簡迪一箭定江山，以1比0擊敗葡萄牙，經過5輪賽事，這支2018世界盃冠軍以4勝1和得13分，提前1輪鎖定首名位置，打入4強，今仗已成例行公事，主帥迪甘斯好大機會改派副選應戰，其中名宿杜林個仔馬古斯杜林將會夥拍基奧特踢正選，上仗入波功臣尼高路簡迪累積黃牌停賽，其位置亦會由哥倫天杜利素或穆沙施素高補上。儘管法國兵源充足，實力超班，不過論今仗戰意，可能比唔上瑞典。

瑞典死守博有分落袋

瑞典與克羅地亞現時同得3分，對賽成績亦相同，瑞典暫以得失球較差墊底，今仗如果輸波將會降班，但如果搶到分，就要睇克羅地亞對葡萄牙賽果，護級尚存一線生機，因此瑞典今仗即使難以取勝，亦會盡力保住唔輸。

何況這支北歐球隊一向守強攻弱，面對勁旅更會先求穩陣，加上雙方近8次碰頭，7次半場未分勝負，可見初段非常保守，半場和值得再追。

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焦點賽事直播表

周三3:45am 歐國聯 西班牙 Vs 德國

香港開電視77台、有線661、601台

周三3:45am 歐國聯 克羅地亞 Vs 葡萄牙

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周三3:45am 歐國聯 法國 Vs 瑞典

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周三3:45am 歐國聯 瑞士 Vs 烏克蘭

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