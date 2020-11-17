生死決！狂牛非勝不可　德國1分就夠

今晚歐國聯A4組尾輪爆發生死戰，西班牙主場硬撼德國。西班牙為出線非勝不可，但「狂牛軍團」各項賽事近5場贏得1場，隊長沙治奧拉莫斯上場更兩度宴客，信心盡失，相反德國只要唔輸，即可保住首名嘅晉級資格，何況隊長紐亞今仗上陣即破紀錄，梗係想出線贈興喇，仲有得受讓咁筍，讓球客勝有買趁早。（香港開電視77台、有線661及601台周三凌晨3時45分直播）

原本喺A4組領先嘅西班牙，連續2場歐國聯失分，尤其係上場作客瑞士落後之下，兩度博得12碼，可惜呢場第177次為「狂牛」披甲、打破意大利門神保方代表國家隊176次歐洲上陣紀錄嘅隊長沙治奧拉莫斯，竟然全部射失，直到比賽末段先憑謝拉特摩蘭奴追成1比1。由於再度失分，令西班牙依家落後德國1分跌落次席，若想取得首名嘅出線席位，今場必須要贏，不過連國際賽在內，「狂牛」近5場僅得1勝3和1負，入得3粒，特別係重點提拔嘅新星安素法迪重創長抖，防中布斯基斯亦因傷缺陣，今場焗攻盞死快啲。

另一邊廂，德國演出四平八穩，上場歐國聯反勝烏克蘭3比1，主帥勒夫改用433陣式，中堅羅賓高治移任防中收到奇效，以精準長傳頻頻製造殺機，唔單止有前鋒迪姆華拿梅開二度，哥列斯卡亦兩番交出助攻，呢位拜仁中場近6次為德國披甲，合共製造8個入球（5入球及3助攻）堅sharp醒。

紐亞有望破紀錄96次把關

值得留意嘅，係德國隊長紐亞若果今仗披甲，就會取得第96頂喼帽，即可超越名宿「黑燕子」美亞，成為代表「日耳曼兵團」次數最多嘅門神，何況只要打和，便可穩奪首名，梗係會穩打穩紮，以進身4強作為破紀錄嘅禮物。雙方近3次交手，德國取得1勝2和，而且各項賽事近12場未輸過，包括今屆5場歐國聯獲得2勝3和，造訪焗攻嘅西班牙，隨時大把機會打反擊，受讓不容錯過。